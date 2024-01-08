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احتجاجات واسعة في دولة الاحتلال تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

1/8/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - فرقت شرطة الإحتلال بالقوة صباح أمس عشرات المحتجين الذين عطلوا مدخل الكنيست في القدس الغربية المحتلة، مطالبين بإجراء انتخابات عاجلة واستقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واجتمع المتظاهرون بالقرب من الكنيست، حيث طالبوا بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات فورية، بسبب فشلها في التعامل مع هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وإستراتيجيتها في إدارة الحرب الراهنة على غزة، وبحسب الصحيفة، فإن بعض منظمي الاحتجاج قُتلت أفراد من عائلاتهم في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ونقلا عن صحيفة هآرتس، قال أحد المحتجين، ويدعى روني، أنه تم قتل شقيقه بسبب "رجل واحد قام بشن حربه الخاصة ضد إسرائيل لـ8 أعوام ليبقى على قيد الحياة، ليتجنب العدالة، ويستمر في نهب أموالنا"، في إشارة منه إلى نتنياهو.
وأكد روني أنه لا يوجد في العالم بلد قد تم إصلاحه ولم يستقِل رئيس وزرائه في اليوم التالي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها الإسرائيليون للمطالبة باستقالة حكومة نتنياهو. بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تجمع الآلاف من المحتجين في تل أبيب وخارج منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا، ليلة أول من أمس، مطالبين بإجراء انتخابات جديدة فورية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وفي السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وشنت فيها هجوما على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1500 من كيان الاحتلال في بداية المعركة، وأسر نحو 250 آخرين.
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام في الكيان المحتل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، في محاولة لضبط النفقات.
وذكرت أن النقاش يتمحور حاليا حول إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة، بحيث يبقى وزيرا بلا حقيبة.
ومن المنتظر عقد جلسة الحكومة الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة، وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من نتنياهو صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها.
وقالت وسائل اعلام عبرية أن "الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ".
وقبل أيام نقلت "القناة 12" الإسرائيليّة أن نتنياهو يدرس تقليص ميزانيات المكاتب الحكومية، وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة.
وأضافت وقتها أن وزارة المالية أوصت بإغلاق 10 وزارات، إلا أن نتنياهو قال إنه سيقدم مقترحات أخرى، لكنها ستكون أقل رمزية من ناحية اقتصادية.
جاءت هذه الأحداث، بينما حث محافظ البنك المركزي أمير يارون في مؤتمر صحفي مطلع العام رئيس الوزراء، على الحد بسرعة من الإنفاق العام قبل أن يتفاعل السوق بشكل سيئ إذا فشلت الحكومة في القيام بذلك.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه من المقرر أن يصدق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب لعام 2024 الخميس المقبل، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.
والأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى عام 2024.
وذكرت الوزارة في تقرير قدمته للكنيست (البرلمان) أن الحرب إذا استمرت حتى شباط (فبراير) المقبل فإنها ستؤدي إلى زيادة عجز موازنة 2024 إلى 3 أضعاف تقريبا، بواقع نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقبل أي تعديلات، تبلغ موازنة العام الحالي في الكيان والتي تم إقرارها مبدئيا خلال أيار (مايو) 2023 نحو 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).
وفي 4 كانون الأول (ديسمبر) 2023، رفعت المالية تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام الماضي، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا.
وكانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار) سبقتها تقديرات بقيمة 8 مليارات دولار أميركي.
وفي سياق العدوان على غزة قال وزير دفاع كيان الاحتلال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية أن الجيش سينتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة والتي ستشهد خفضاً لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو العمليات الخاصة، لكنها ستكون مرحلة أطول من المرحلتين السابقتين.
تصريحات غالانت جاءت قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الاميركي أنتوني بلنكن لدولة الاحتلال، والذي تؤكد صحافة عبرية أنه أهم مطلب في جعبته والذي سيوصله لقادة الكيان هو تخفيض العمليات والقصف العشوائي وخفض نسبة القتلى من المدنيين، والبدء في المرحلة الثالثة من الحرب.
وقال غالانت إن سبب الهجمات الجيش القوية هو "شدة التهديد الذي تواجهه قواته"، حسب زعمه، في محاولة لتبرير القتل الهمجي والذي أودى بحياة الآلاف من الابرياء في غزة، ما أثار حفيظة البيت الابيض الذي يتلقى انتقادات داخلية وخارجية بسبب الدعم المطلق للاحتلال في عدوانه على القطاع.
وأضاف غالانت "الهدف ليس فقط تدمير حماس التي تدعمها إيران، بل العمل بقوة كبيرة لردع الأعداء المحتملين الآخرين، حلفاء طهران أيضاً، بما في ذلك حزب الله".
وأشار غالانت إلى أن مفهوم الدفاع بالنسبة لإسرائيل تغيّر بعد الحرب وأحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وقال "وجهة نظري الأساسية هي أننا نقاتل محوراً وليس عدواً واحداً. وإيران تقوم ببناء قوة عسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها ضدنا".-(وكالات)

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