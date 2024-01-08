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غزة.. نزوح متواصل لمعظم سكانها والموت بأثرهم أينما حلوا

1/8/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - كأنهم في ماراثون عالمي يسير الغزيون قاطعين مسافات طويلة أملا في الحصول على الأمان من الاعتداءات المتواصلة على القطاع منذ 93 يوما، وكأنهم يبحثون عن سراب فلا يبالي العدوان الهمجي بهم ويعتبر كل سكان غزة أهدافا مشروعة ليروي عطشه بعد الذل الذي تعرض له على يد المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي "طوفان الاقصى".
وقالت وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مليونا و900 ألف من سكان قطاع غزة نزحوا من منازلهم منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، في حين أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن جميع سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن مئات الآلاف منهم باتوا بلا مأوى.
وأوضحت "الأونروا"، في تقرير أصدرته أمس، أن 5 مراكز صحية فقط من أصل 22 مركزا صحيا تابعا لها ما تزال تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.
وقال الوكالة الأممية إن عدد النازحين المذكور آنفا يمثل 85 % من سكان القطاع، وإن بعض العائلات اضطرت للنزوح عدة مرات، والتنقل المستمر بحثاً عن الأمان.
كما أفادت أن نحو 1.4 مليون نازح يقيمون في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات القطاع الخمس، وفق آخر إحصاء قامت به الوكالة في 2 الشهر الحالي، وأن 160 ألفا منهم شمال القطاع ومدينة غزة. وقالت إن نحو 500 ألف نازح يعيشون قرب المنشآت التابعة لها ويستفيدون من مساعداتها.
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعد جلسة مناقشة مع المفوض العام للأونروا، إن 85 % من سكان غزة نزحوا من مناطقهم، مشيرا إلى أن جميع سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن مئات الآلاف منهم بلا مأوى.
وشدد بوريل في تغريدة على موقع "إكس" على ضرورة الحفاظ على الأونروا ومواصلة دعمها كمقدم رئيسي للخدمات للفلسطينيين.
وكان سكوت أندرسون، نائب مدير عمليات غزة في الأونروا، قد حذر أول من أمس من أن سكان غزة يتعرضون لضغط هائل، ومن غير المعروف إلى متى سيتحملون هذه الظروف القاسية دون غذاء ومأوى ومياه.
وقال أيضا، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن" الأميركية، إن "الوضع أصبح صعبا جدا، لاسيما أننا في فصل الشتاء، ومعظم السكان يعيشون في خيام".
وأوضح أن "غزة تحولت لمدينة خيام، ويبذل سكانها قصارى جهدهم ليعيشوا حياتهم ويعتنوا بأطفالهم".-(وكالات)

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