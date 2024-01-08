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العدل الدولية.. الاحتلال يتخلى عن التجاهل ويختار الدفاع عن نفسه

1/8/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- في الحرب العبثية الأعلى كلفة والأكثر أهدافاً التي يشنها الاحتلال ضد غزة، أثمان باهظة غير محسوبة سيدفعها الكيان الصهيوني ليس فقط لناحية خروجه من عدوانه بوفاض خالٍ، بل أيضاً لجهة المثول لأول مرة بتاريخه أمام محكمة العدل الدولية، في سابقة قانونية وازنة عند صدور حكم بحقه إن لم يتلزم به فإنه لا محالة سيضر بسمعته الدولية التي تأثرت كثيراً أصلا جراء عنفه الهمجي على القطاع.
ويسود قلق كبير داخل الكيان المُحتل من محاذير المثول أمام "العدل الدولية"؛ وهي خطوة لم يعتد عليها أبداً رغم سجله الأسود الحافل بجرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والعرب، والتي تشكل عنوان القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضده، وسط "هبوط" واضح بتأييد الشارع الإسرائيلي لرئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، تبرزه استطلاعات الرأي العام الداخلية، مردفة بمطالب رحيله.
المتطرف "نتنياهو"، الذي يسير "معصوب العينين" وراء تياره اليميني المتطرف لحماية مستقبله السياسي المُوشك على النهاية، يصر على خوض حرب فشل في تحقيق أهدافها رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية قياسية ناهزت 60 مليار دولار، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بما يجعله يسعى للتقليل من أهمية خطوة المثول أمام المحكمة الدولية، فرغم أن أحكامها نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن، فليست هناك أي وسيلة لتنفيذها.
ومن الطريف أن الكيان الصهيوني وقع على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تلزم جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. إلا أن الاحتلال وصف اتهام إخلاله بالاتفاقية بأنه "سخيف" و"لا أساس له"، ولكن حكومة الحرب تخلت عن تجاهلها للقضاء الدولي وأكدت بأنها ستدافع عن نفسها أمام المحكمة.
ولربما يجعل من الصعب على الكيان الصهيوني أن يتجاهل أي نتيجة سلبية تصدر عن محكمة العدل الدولية، لاسيما وأنه قد اختار الدفاع عن نفسه أمامها، ولكن بعيداً عن مسألة امتثاله لأي أمر من المحكمة لوقف حربه ضد غزة باعتبارها إبادة جماعية؛ فإن الضرر الذي سيلحق بسمعته نتيجة الحكم سيكون كبيراً، وقد يؤدي على الأقل إلى تعديل حملته العسكرية.
يأتي ذلك على وقع تضاؤل الدعم العالمي للاحتلال؛ إلا أن قصفه الجوي والمدفعي الكثيف لا يهدأ ضد غزة التي تحولت لمدينة خيام، تحت وطأة ظروف قاسية بدون غذاء ومأوى ومياه، وحقائق صادمة تتكشف يومياً عن القطاع المثقل بآلامه وأوجاعه.
فطبقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ فإن ما لايقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم، وأن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما" منذ بداية عدوان الاحتلال.
ونتيجة سلسلة غارات الاحتلال الكثيفة، فقد ارتقى 73 شهيداً و99 جريحاً خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة؛ مما أدى لارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 23 ألفاً وأكثر من 60 ألف جريح، منذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقد طال عدوان الاحتلال مختلف أنحاء القطاع؛ فاستهدفت طائراته الحربية منازل مأهولة بالمدنيين ودمرتها فوق رؤوس ساكنيها في دير البلح ومحيطها، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
وفي عودة لمحكمة العدل الدولية؛ فمن المقرر أن تعقد الجلسات يومي 11 و12 من الشهر الحالي، للنظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها الكيان المُحتل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملته العسكرية.
وتقول جنوب أفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن أفعال الاحتلال الإسرائيلي وقتل الفلسطينيين "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.
كما تشير الدعوى إلى أن سلوك الاحتلال الإسرائيلي، "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"، يشكل انتهاكاً لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة العالمية الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي، ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.
وغالباً، يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة، فإن المحكمة تحتاج فقط أولا أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث لا يتطلب الأمر بالضرورة أن تتخذ بعد ذلك التدابير نفسها التي يطلبها صاحب الدعوى.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر الاحتلال الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
وإذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئياً، فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
وستتاح للاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليست لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا وتقديم ما يسمى بالاعتراض المبدئي، مما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي، وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، يمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية، بينما ليس من غير المألوف أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.

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