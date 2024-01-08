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الاحتلال يغتال 3 مقاومين في طولكرم - فيديو

1/8/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، ثلاثة مقاومين في ضاحية اكتابا شمال شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.


وأفادت وزارة الصحة، بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى ثابث ثابت الحكومي وهم: يوسف علي الخولي (22 سنة)، عاهد سلمان موسى (23 سنة)، طارق أمجد شاهين (24 سنة).


وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت ضاحية اكتابا، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه مركبة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل في المنطقة وتغتال الشبان الثلاثة داخلها ما أدى لاستشهادهم، كما اعتقلت أحد الشبان الجرحى من المكان ولم تعرف هويته.- صفا

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