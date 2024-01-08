Wednesday, 10 January 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


9 آلاف تلقوا علاجًا نفسيًّا.. المقاومة في غزة أصابت جنود الاحتلال بالجنون

1/8/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في أول اعتراف رسمي من سلطات الاحتلال، أعلنت الهيئة الطبية بجيش الاحتلال، اليوم الإثنين، أن 9 آلاف جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال، إن 3221 جنديا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينهم 155 إصابة بالأعين.
رشقة صاروخية
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
كما أعلنت كتائب القسام، إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف وتل أبيب وضواحيها.
وقال إبراهيم المدهون، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإعلام: ((بعد أربعة وتسعين يوما من الحرب، كتائب القسام تضرب تل أبيب ومدن المركز برشقة صاروخية مكثفة، في الوقت الذي يجتمع نتنياهو مع أحزاب الكيان، ليطلعهم على خيبته في الحرب، ويسوقها أنها إنجازات)).
وأضاف، عبر حسابه على منصة إكس: (( جاءت هذه الرشقة لتقول للجمهور الإسرائيلي: خسرتم الحرب وجيشكم هزم، ولن يحميكم من جحافل مقاومة شعبنا، كما فشل بحمايتكم اليوم من وابل صواريخنا، ورسالة خاصة إلى الهاربين من سكان مدن الغلاف، إياكم والعودة والاقتراب من غزة، فما ادخر لكم من صورايخ وهاونات يحول حياتكم إلى جحيم، لا يقل عن السابع من أكتوبر، فجيشكم وسياسيوكم يخدعونكم حينما يطالبونكم بالعودة)).
وتابع: ((هذه الرشقة خرجت من مناطق شمال غزة التي أعلن بالأمس الاحتلال إنهاء وجود القسام بها، وتفكيك منظومته العسكرية، جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يبحث عن روايات كاذبة ليقنع نفسه بوقف الحرب والانسحاب من غزة قبل أن ينهك الجيش ويتحول إلى قطع من الفلول والأشلاء)).
واختتم بالقول: ((جاءت هذه الصواريخ بأمر مباشر من القائد العام محمد الضيف، وخرجت متناسقة ومتزامة من أكثر من مكان، لتؤكد قدرة قيادة القسام على التحكم والسيطرة، وعجز جيش الاحتلال الإسرائيلي قاتل الأطفال، ومن المعروف أن إطلاق الصواريخ من المهمات الهجومية وتتبع وحدة المدفعية في ركن العمليات الهجومية، وباعتقادي ما زالت هناك صواريخ تكفي لأشهر وفق سياسة اقتصاد القوة، وقد نُفاجأ بتفعيل الرقم 1111 الذي أعلن عنه سابقا الأخ أبو إبراهيم السنوار)).


إفشال محاولة لتحرير أحد أسرى الاحتلال
كذلك، أعلنت كتائب القسام، في بيان عبر تليغرام، أنها أفشلت محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج، بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو وجود أحد الأسرى بداخله، وجرى التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وجرى التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة.
استهداف جنود وآليات الاحتلال
وفي بيان منفصل، قالت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وتمكن مقاتلو القسام، من استهداف قوة صهيونية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس.
كما تمكن مقاتلو القسام، من تفجير عبوة مضادة للأفراد رعدية، في قوة صهيونية، والاشتباك مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل أحد المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس، وحضرت طواقم الإنقاذ إلى المكان لإجلاء القتلى والمصابين.
كذلك، تمكن مجاهدو القسام، من استهداف قوة صهيونية خاصة بقذيفة الياسين 105، والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح داخل إحدى المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.
حدث أمني كبير
وقالت كتائب القسام، إن هناك أنباءً عن إصابة شخصية مهمة في جيش الاحتلال في الحدث الأمني الكبير الذي وقع اليوم في غزة، موضحة أن جيش الاحتلال يفرض رقابة عسكرية حول حدث صعب وقع لجيش الاحتلال، وسط حديث عن تفجير عربة تقل عددًا كبيرًا من الجنود.
وأضافت أن ((الجيش الصهيوني أعلن وفاة الجندي ستاف بيشا بسكتة قلبية، إثر حزنه على رفاقه من لواء جولاني الذين قتلتهم كتائب القسام في حي الشجاعية)).
وقالت الكتائب أيضا إن ((إعلام العدو أعلن عن مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية)).

MENAFN08012024000072011014ID1107698106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث