شرط الاحتلال لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مسؤولون إسرائيليون إنهم سيبلغون وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن الفلسطينيين لن يعودوا إلى شمال غزة ما لم تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مزيد من المحتجزين في القطاع.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية أن تبذل إسرائيل مزيدا من الجهود لحماية المدنيين في غزة، وقال إنه يجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون في القطاع "من العودة إلى ديارهم".
وصرح بلينكن في الدوحة : "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ما إن تسمح الظروف بذلك".
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