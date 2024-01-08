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شرط الاحتلال لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

1/8/2024 11:32:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤولون إسرائيليون إنهم سيبلغون وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن الفلسطينيين لن يعودوا إلى شمال غزة ما لم تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مزيد من المحتجزين في القطاع.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية أن تبذل إسرائيل مزيدا من الجهود لحماية المدنيين في غزة، وقال إنه يجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون في القطاع "من العودة إلى ديارهم".
وصرح بلينكن في الدوحة : "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ما إن تسمح الظروف بذلك".

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