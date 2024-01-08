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‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

1/8/2024 11:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) م. رضا بهنام‏* - (كاونتربنش) 4/1/2024
‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

قبل وقت طويل من رفع جنوب إفريقيا قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2023 بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تجري في غزة، كان زعيمها الشهير المناهض للفصل العنصري، نيلسون مانديلا، الذي أصبح رمزًا وتجسيدًا للنضال من أجل العدالة في جميع أنحاء العالم، قد قال: "إن فلسطين هي أعظم قضية أخلاقية في عصرنا".
والآن، مرت ثلاثة عقود منذ أن عبَّر مانديلا عن هذه المشاعر، وهي ذات صلة اليوم كما كان حالها في ذلك الوقت، وربما أكثر.
‏كسب مانديلا ومواطنوه السود في جنوب أفريقيا أخيرًا معركتهم ضد الفصل العنصري بدءًا من تسعينيات القرن العشرين. ومع ذلك، لم يتحرر الفلسطينيون بعد من أغلال وشرور الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني في وطنهم.
لم يعش الفلسطينيون أحرارًا في بلدهم منذ أكثر من 75 عامًا. لكنهم رفضوا في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 العيش في السجن ليوم آخر. وعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر الآن، تحدّوا تحت أنقاض المباني التي دمرت في غزة آلة الحرب الأميركية-الإسرائيلية الهائلة.‏
الآن، ‏بدأ السياسيون الأميركيون ووسائل الإعلام الأميركية -الذين يرزحون هم أنفسهم تحت شكل من أشكال الاحتلال من خلال الترهيب وسطوة التفكير الجماعي- في كسر صمتهم بشأن فلسطين على مضض. وما يزال يتعين عليهم أن يعلنوا بوضوح أن: إسرائيل ليست ديمقراطية، بل هي كيان فصل عنصري؛ أنها ليست أرضًا موعودة، وإنما مشروع استعماري استيطاني؛ أنها ليست أمة تحت الحصار، وإنما معتدية؛ أنها لا تدافع عن نفسها، بل تشن حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.‏
يواصل الداعمون الأميركيون لإسرائيل وصف ذبح المدنيين وتدمير منازلهم في غزة المكتظة بالسكان بـ"الحرب". يجب وصف إسقاط أكثر من ‏‏40.000 طن من المواد شديدة الانفجار، بعضها يزن 2.000 ‏‏رطل، وقادر على قتل وجرح الناس على بعد أكثر من 1.198 قدَمًا، على حقيقته -سعي من طرف إسرائيل إلى إبادة شعب بأكمله بشكل منهجي.
‏إن الاستيلاء على وطن شعب يعني سلبه هويته وتاريخه وثقافته ومستقبله. وقد حاولت إسرائيل القيام بذلك منذ أن أعلن اليهود عن إقامة دولة لهم على الأراضي الفلسطينية في العام 1948.
من خلال مقاومتهم المستمرة، حرم الفلسطينيون الصهاينة من حلمهم بإقامة "إيرتس" إسرائيل الكبرى. وهم يقولون: ليس على أرضنا.
ظلت الهوية الفلسطينية صامدة في ظل الحكم العثماني وخلال حقبة الانتداب البريطاني من العام 1922 إلى العام 1948، وازدادت قوة فقط في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ولدى الفلسطينيين علاقة عميقة مع أرض فلسطين‏‏ قائمة منذ ‏‏أكثر من 3000 عام. ومع قدوم الإسلام (في القرن 7 الميلادي)، أصبحت فلسطين نواةَ العالم الإسلامي؛ أرضًا مقدسة تشكل القدس مركزها الروحي والجيوسياسي.
ليس إنشاء دولة عرقية قومية يهودية على أنقاض فلسطين، كما نرى اليوم في غزة، شيئًا جديدًا على المشروع الصهيوني. كانت إقامة الدولة بأي ثمن هي الهدف الأساسي لمؤسسي إسرائيل، بغض النظر عن الخسائر.
‏الإبادة الجماعية التي نشهدها في غزة الآن هي تتويج لأكثر من قرن من الإمبريالية الأوروبية والصهيونية الأوروبية والتواطؤ والخداع الأميركيين. وكان الطرد والمحو راسخين دائمًا في التاريخ الصهيوني، وهما‏‏ عاطفة منتشرة ‏‏في المجتمع الإسرائيلي اليوم.
بدأ الاستعمار الصهيوني وجذور المحو مع تفكك الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. بعد الحرب، منحت عصبة الأمم المنشأة حديثا بريطانيا وفرنسا سلطة استعمارية (تسمى الانتداب) على الأراضي العثمانية السابقة.
‏وبموجب المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم للعام 1920، تقرر أن يتم حُكم منطقة الهلال الخصيب -العراق وسورية ولبنان والأردن (شرق الأردن آنذاك) وفلسطين- حتى يحين الوقت الذي يمكن أن تصبح فيه هذه المناطق مستقلة. وقد حققت جميع دول الانتداب درجات متفاوتة من الاستقلال، باستثناء فلسطين.
عمل كادر صغير من الصهاينة الأوروبيين المؤثرين على التأكد من بقاء فلسطين تحت السيطرة البريطانية، مع العلم بأن الانتداب البريطاني على فلسطين (الذي اعتُمد رسميا في العام 1922) تضمن مبادئ وعد بلفور -‏‏وهو رسالة من 109 كلمات‏‏ كتبها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور، يعلن فيها دعم حكومته لإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين. ومنذ البداية، وطوال الوقت، لم تتم استشارة شعب فلسطين في كل ذلك على الإطلاق.
‏‏نص نظام الانتداب بشكل خاص على تطوير الأراضي الموكلة إلى سلطة الانتداب لصالح السكان الأصليين. أما في فلسطين، وبدلاً من العمل لدعم الفلسطينيين، أنشأ البريطانيون، بالتواطؤ مع الصهاينة الأوروبيين، الإطار والمؤسسات اللازمة لإنشاء دولة يهودية في نهاية المطاف على الأراضي الفلسطينية. وعلى سبيل المثال، تنص ‏‏المادة 2 من الانتداب ‏‏على ما يلي: "يكون الانتداب مسؤولاً عن وضع البلاد تحت الظروف السياسية والإدارية والاقتصادية التي تكفل إقامة الوطن القومي اليهودي...". وكان تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين أيضا مادة ضمن أحكام الانتداب.
بالإضافة إلى ذلك، اعترفت ‏‏المادة 4 ‏‏بـ"الوكالة اليهودية" الصهيونية كهيئة عامة لتقديم المشورة والتعاون معهم (البريطانيين) في إدارة فلسطين للتأثير على نشوء الدولة اليهودية.
‏في المقابل، لم ترد في مواد الانتداب الـ28 أي إشارة إلى الفلسطينيين كشعب أو إلى حقوقهم الوطنية أو السياسية. وبذلك، أضفى الانتداب البريطاني الشرعية بشكل أساسي على محوهم.
بعد سنوات من الصراع، أنهت بريطانيا انتدابها في 14 أيار (مايو) 1948. وفي اليوم نفسه، أعلنت إسرائيل "استقلالها"، وشرعت في ‏‏تنفيذ سياسة الطرد "خطة داليت"‏‏ -كناية عن التطهير العرقي- الرامية إلى تدمير المدن والقرى الفلسطينية وإعادة توطينها باليهود.‏
‏وأعرب ‏‏زئيف جابوتنسكي‏‏ المولود في روسيا، الصهيوني التصحيحي المؤثر الذي قدم الخريطة الأيديولوجية لحزب الليكود المستقبلي في إسرائيل، عن المشاعر نفسها. إدراكا منه للقيود المالية التي يعاني منها يهود أوروبا، كتب جابوتنسكي في تشرين الثاني (‏‏نوفمبر) 1939‏ إلى زميل له في الحزب: ‏‏"‏‏يجب أن ندفع اليهود الأميركيين إلى جمع نصف مليار دولار من أجل أن يستوعب العراق والمملكة العربية السعودية العرب الفلسطينيين... إذا كان من الممكن ترحيل شعوب البلطيق، فمن الممكن أيضا ترحيل العرب الفلسطينيين".‏
من الواضح أن "خطة دالت" وما أشار إليه أول رئيس وزراء إسرائيلي، ‏‏ديفيد بن غوريون‏‏، في العام 1938 باسم "الترحيل القسري" هما خطة إسرائيل لإخلاء غزة من سكانها.
‏ولكن، على عكس ما حدث في نكبة العام 1948 عندما أُجبر 780.000 فلسطيني بالعنف الغاشم على ترك أرض أجدادهم، لا يمكن للنظام الإسرائيلي أن ينفذ سرا عمليات طرد جماعي لسكان غزة الآن كما فعل في ذلك الوقت. ولذلك، لجأ إلى جعل غزة غير صالحة للسكن وغير قادرة على دعم الحياة. ولتدمير الذاكرة الجماعية للفلسطينيين، قام الجيش الإسرائيلي بطمس ومحو أحياء بأكملها حتى لا يكون هناك شيء يمكن التعرف عليه؛ لا شيء للعودة إليه.
ومن خلال حرمان سكان غزة من الغذاء، والماء، والدواء، والكهرباء والوقود، يرى بعض المسؤولين الإسرائيليين، مثل ‏‏اللواء المتقاعد غيورا آيلاند‏‏ -الذي يواصل تقديم المشورة لوزير الدفاع الإسرائيلي- في انتشار الأمراض أداة للحرب أيضًا. وقد لاحظ آيلاند بوحشية: "إن الأوبئة الشديدة في جنوب قطاع غزة ستجعل النصر أقرب".
‏إن خطة إسرائيل هي جعل الحياة في القطاع لا تطاق بحيث لا يكون أمام سكان غزة خيار سوى المغادرة أو الموت. ولتنفيذ مخططه، كان النظام الإسرائيلي عاكفًا على إرساء الأساس ويحاول بناء الدعم الدولي لعمليات الطرد الجماعي الدائم للمدنيين في غزة إلى مصر والأردن المجاورتين، اللتين ترفضان هذه الخطط حتى الآن.
وعلى الرغم من أن النظام الإسرائيلي غيَّر في وقت لاحق مساره بشأن خطة التهجير، ‏‏إلا أن بايدن أعطى تل أبيب في البداية الضوء الأخضر لتنفيذ عملية تطهير عرقي في غزة‏‏. في 11 تشرين الأول (أكتوبر)، أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أن الإدارة تعمل مع مصر وإسرائيل لإنشاء ما أسماه "ممرا إنسانيا" في سيناء للفلسطينيين الفارين من غزة. وفي 20 تشرين الأول (أكتوبر)، تم إرسال طلب تمويل رسمي إلى الكونغرس "لتلبية الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة".
ليس الرئيس بايدن سوى واحد فقط من العديد من الرؤساء الأميركيين الذين احتضنوا إسرائيل بلا خجل وبوقاحة. وقد تورطت الولايات المتحدة بعمق في جرائم إسرائيل ضد الإنسانية منذ البداية الأولى. في 14 أيار (مايو) 1948، أصدر الرئيس هاري ترومان على عجل بيانًا يعترف فيه رسميا بدولة إسرائيل الجديدة -وكان أول زعيم عالمي يفعل ذلك. وقد أرسل البيان إلى الصحافة من دون إخطار كبار مسؤوليه في وزارة الخارجية ومندوبي الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أولاً.‏
‏في تقديمه لكتاب إسرائيل شاحاك الصادر في العام 1994، "التاريخ اليهودي، الدين اليهودي"، كتب غور فيدال أن "جون كينيدي أخبرني كيف تخلى الجميع عن هاري ترومان في العام 1948 عندما قرر الترشح للرئاسة. وعندئذٍ أحضر صهيوني أميركي مليوني دولار نقدًا، في حقيبة، إلى قطار حملته الانتخابية المسرع. كان هذا هو السبب في صدور اعترافنا بإسرائيل بسرعة كبيرة".
‏منذ العام 1948، أنفقت جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل ملايين الدولارات لضمان عدم ابتعاد السياسيين الأميركيين أبدًا عن دعم إسرائيل. كما أصبحت ضغوطهم تحدد المشهد السياسي الأميركي. وكان بايدن، على سبيل المثال، الذي يفخر بكونه صهيونيا فخريا، ‏‏هو المتلقي الأول لأموال اللوبي الإسرائيلي.‏‏ ومنذ العام 1990، تلقى مقابل دعمه القوي نحو 4.346.264 دولارًا من الجماعات الموالية لإسرائيل.
‏بينما يعلن البيت الأبيض على الملأ أنه شدد للنظام الصهيوني على أهمية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، فإنه يواصل تزويد الجيش الإسرائيلي بالقنابل التي يستخدمها لإبادة السكان المسجونين في القطاع. وقد وافق بلينكين، للمرة الثانية في كانون الأول (ديسمبر) 2023، على البيع "الطارئ" للأسلحة لإسرائيل. ومرة أخرى تجاوز الكونغرس. ‏‏وعلى الرغم من أن عدد القتلى المدنيين في غزة يقترب من 23.000 شخص‏‏، مع أكثر من 57.000 جريح وما بين 24.000 إلى 25,000 طفل أصبحوا أيتامًا بسبب القنابل الإسرائيلية، ‏‏وافق بلينكن على بيع أسلحة "طارئة" أخرى بقيمة 147.5 مليون دولار لإسرائيل.‏
‏في تناقض مع وعده بـ"استعادة روح أميركا"، ألقى بايدن بقوة بالبلاد وسمعتها وراء النظام الإسرائيلي العنصري العازم على محو الشعب الفلسطيني. ومن المؤكد أن قراراته بتوفير حماية الولايات المتحدة وتمويلها وتوريطها عسكريا في جرائم الحرب الإسرائيلية غير مفهومة. ومن غير الواضح كيف تخدم هذه السياسات التي ينتهجها بايدن مصالح أميركا قصيرة الأجل أو طويلة الأجل أو الأخلاقية.
‏لقد كشفت بربرية إسرائيل عن روح "القوة تصنع الحق" التي تعتنقها، والمعرَّفة في الكتابات الأساسية لجابوتنسكي، الذي حرك أيديولوجية القوة الإسرائيلية. كما كشفت حرب إسرائيل على غزة عن قسوة ووحشية الحكومة الأميركية التي وضعت نفسها في موضع المموِّل للإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل.
‏في مقالع المنشور في العام 1923 بعنوان "الجدار الحديدي"، جادل جابوتنسكي بأن الأخلاق والضمير لا يمكن أن تملي السياسة الصهيونية، وبأن التطرف والقوة هما جزء لا يتجزأ من تحقيق الدولة اليهودية. وجاء في توجيهاته: "إن الصهيونية هي مغامرة استعمارية، وهي بالتالي تقف أو تسقط بمسألة القوة المسلحة"، وإن "من المهم أن تبني، من المهم أن تتحدثَ العبرية، ولكن لسوء الحظ، من المهم أكثر أن تكون قادرًا على إطلاق النار...".
لقد تلطخت شهادة ميلاد إسرائيل بدماء الفلسطينيين. ولن يكون لها مكان في الشرق الأوسط حتى تضع البندقية وترفض أيديولوجية القوة والإقصاء.
‏على مدار أكثر من قرن، عانى الفلسطينيون من مظالم لا توصف دبرتها بريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة. ولا يمكن التعويض عن الجرائم المروعة التي ارتُكبت ضدهم إلا عندما تنتهي النكبة المستمرة التي يعيشونها، ويؤدي نضالهم ضد الفصل العنصري إلى تحرير فلسطين.‏

*د. م. رضا بهنام M. Reza Behnam: عالم سياسي متخصص في تاريخ وسياسة وحكومات منطقة الشرق الأوسط.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Palestine: The Greatest Moral Issue of Our Time

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