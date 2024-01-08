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ما قصة الجندي الذي مات بسبب ما شاهده في غزة؟

1/8/2024 11:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرقيب ستاف بيشا من الكتيبة 12 في لواء الجولاني مات بسبب سكتة قلبية بعد أيام من سحبه من قطاع غزة.

وذكر مقربون من عائلته أنه في 29 ديسمبر، ركب ستاف سيارته الخاصة وشعر بالمرض، تم نقله إلى مستشفى إيخيلوف وتوفي في غضون ساعتين بسبب سكتة قلبية.

وقال دور، وهو صديق لستاف الذي خدم معه في الاحتياط: "لم يكن لديه أي مشاكل صحية، لقد كان الشخص الأكثر صحة وسعادة على الإطلاق. لكنه قضى وقتًا صعبًا في غزة ولا شك أن ذلك أثر عليه وعلى صحته. والآن يرفضون الاعتراف به كجندي في جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف: "سقط العديد من الجنود الذين خدموا تحت قيادته. وكان يعرف الكثير من الجنود الذين قتلوا. والعديد من جنود الجولاني الذين سقطوا خلال المعركة البرية كانوا من جنوده".

وتعرض لواء جولاني لخسائر فادحة في العملية البرية في غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى سحبه خصوصا بعد مقتل قائد الكتيبة 12.

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