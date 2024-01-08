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هكذا رد بايدن على محتجين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

1/8/2024 11:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قاطع محتجون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، في أثناء حديثه في إحدى كنائس تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، وطالبوه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورد بايدن على المحتجين، قائلاً إننا "نعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لتشجيعها على تقليص هجماتها في غزة، والخروج بشكل كبير منها".



وأخرج الأمن المحتجين من الكنيسة، وتابع بايدن قائلاً: "أتفهم مشاعرهم، وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى تقليص الهجمات، والخروج بشكل كبير من غزة".

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