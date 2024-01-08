هكذا رد بايدن على محتجين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قاطع محتجون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، في أثناء حديثه في إحدى كنائس تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، وطالبوه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ورد بايدن على المحتجين، قائلاً إننا "نعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لتشجيعها على تقليص هجماتها في غزة، والخروج بشكل كبير منها".
وأخرج الأمن المحتجين من الكنيسة، وتابع بايدن قائلاً: "أتفهم مشاعرهم، وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى تقليص الهجمات، والخروج بشكل كبير من غزة".
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