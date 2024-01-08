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لابيد يهاجم نتنياهو: حكومة إسرائيل غير قادرة على قيادة الحرب

1/8/2024 11:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ودعا "معسكر الدولة" إلى مغادرة حكومته.
وقال لابيد: "يجب على بيني غانتس وغادي آيزنكوت وجدعون ساعر أن يغادروا هذه الحكومة، غير المؤهّلة لقيادة الحرب. نتنياهو غير مؤهّل لقيادة الدولة". وتابع: "في هذه الحكومة، أصبح الكابينت الأمني مسرحاً لهجمات سامة ضد "الجيش الإسرائيلي"، وهم يواصلون في خضم الحرب تحويل مليارات الشواكل من أموال الائتلاف المشينة.. من أجل جيش الاحتلال، ومن أجل المخطوفين والنازحين، من الخطأ إبقاء بن غفير وسموترتش وستروك في السلطة. وليس من الصواب السماح لهم بتمرير ميزانية إجرامية وفاسدة أخرى".
وأكّد لابيد "تأييده أيّ خطوة لتغيير الحكومة الحالية لتحلّ محلها حكومة يمكن أن يرأسها بني غانتس أو غادي آيزنكوت أو حتى عضو الكنيست من الليكود يولي أدلشتاين". وفي اجتماع لحزبه، قال إنّ غانتس وآيزنكوت وجدعون ساعر يجب أن يغادروا الحكومة لأنهم "لا ينقذون إسرائيل، بل ينقذون نتنياهو".
وكان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، قد انتقد بدوره في اجتماع لحزبه، سير الحرب في الشمال. ودعا إلى "إعادة النظر في نمط النشاط لأننا نعمل في الوقت الحالي بالمفهوم نفسه الذي قادنا إلى 7 أكتوبر". كما انتقد مثول إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معتبراً أنه "كان خطأ، لأنه لا ينبغي الاعتراف بسلطة المحكمة.. لقد قمنا بمخاطرة غير ضرورية".
ويقود لابيد منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى" حملة ضدّ نتنياهو على خلفية إدارته للحرب، حيث كان قد أكّد في تصريح بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أن بنيامين نتنياهو "يجب أن يذهب إلى المنزل وليس إلى الانتخابات"، مضيفاً أنّ "إسرائيل" بحاجة إلى رئيس حكومة آخر من "الليكود"، ومؤكداً أنّ "الجمهور الإسرائيلي لا يثق برئيس الحكومة الحالي".
وقبلها، قال في مقابلة مع "القناة 12" العبرية: "إذا لم نستطع القول لسكان مستوطنة بئيري (غلاف غزة) ولسكان كريات شمونة (في الشمال)، إنهم يستطيعون العودة إلى منازلهم، فهذا يعتبر انهياراً للصهيونية"

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