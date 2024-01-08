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الاحتلال يزعم: نعلم بدقة موقع السنوار في غزة

1/8/2024 11:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الإثنين، أن مكان زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، معروف بالنسبة لـ"إسرائيل" بشكل دقيق.
وأضافت أن موانع استهداف السنوار تكمن في كونه محاطا بعدد كبير من المحتجزين الإسرائيليين الأحياء.


ونوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، ديسمبر الماضي، إنه واثق أن أيام زعيم المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة.


ويعتبر ملف المحتجزين من الملفات الشائكة للحرب الدائرة في غزة، وفشلت الجهود خلال الفترة الماضية على التوصل إلى اتفاق هدنة ثان يمكن من خلاله تحرير المزيد من المحتجزين مقبال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

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