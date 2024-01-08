الأرصاد توضح حول هطول الثلوج نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وضح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن التحليلات للنماذج العددية الرقمية لا تشير إلى هطول ثلوج متوقعة نهاية الأسبوع الحالي.
ودعا آل خطاب إلى ضرورة عدم الالتفات لأي نشرات جوية غير صادرة عن الأرصاد الجوية الأردنية.
وللاستفسار عن أي معلومات تخص الطقس، قال إنه يمكن للمواطنين متابعة النشرات الصادرة عن الأرصاد الجوية، كما يمكنهم متابعة التحديثات أولا بأول على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام)، بالإضافة إلى التواصل هاتفيا على هواتف 064916190 او 064916191 على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
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