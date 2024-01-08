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الأرصاد توضح حول هطول الثلوج نهاية الأسبوع

1/8/2024 11:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وضح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن التحليلات للنماذج العددية الرقمية لا تشير إلى هطول ثلوج متوقعة نهاية الأسبوع الحالي.

ودعا آل خطاب إلى ضرورة عدم الالتفات لأي نشرات جوية غير صادرة عن الأرصاد الجوية الأردنية.

وللاستفسار عن أي معلومات تخص الطقس، قال إنه يمكن للمواطنين متابعة النشرات الصادرة عن الأرصاد الجوية، كما يمكنهم متابعة التحديثات أولا بأول على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام)، بالإضافة إلى التواصل هاتفيا على هواتف 064916190 او 064916191 على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

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