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محاولة اغتيال غزة بالتدمير والتهجير الطوعي

1/8/2024 11:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

منذ وجدت الحركة الصهيونية في فلسطين سبقتها الى هناك أفكار لا حصر لها عن الكيفية التي يمكن من خلالها جعل الفلسطينيين يغادرون المكان، لقد كان الشعار الأصل في هذه العملية هو (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) وهو نفس الشعار الذي فسره الكثير من العرب على أنه اعتقاد من هؤلاء بأن فلسطين خالية من السكان، وهذا الكلام يفتقر إلى المعرفة التاريخية بالحركة الصهيونية والتي كانت تدرك أن فلسطين هي أرض الحضارة والديانات وأن هذه الحضارة متواصلة وأن الشعب والسكان موجودين، بالتالي كان المقصود الحقيقي وغير المفهوم للكثير من العرب أن المطلوب هو أن تُخلى فلسطين من السكان الأصليين ليحل محلهم القادمون الجدد في مشروع عُرّف بالأساس بأنه مشروع استيطاني إحلالي، لذلك كان ترحيل السكان هدفاً أساسياً يظهر عند كل مفترق رئيسي في هذا الصراع، وفكرة الترحيل والتهجير لم تغادر أذهان القادة الإسرائيليين في أي يوم.
والعدوان الأخير على غزة يثبت ذلك فمنذ اليوم الأول بدأت الفكرة تُطرح بكل جدية، وأعتقد البعض أنها عبارة عن شتت ذهني للوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير اللذين يجاهران بها صباح مساء وفي كل المحافل، لكن الواقع والمعطيات تشير إلى أن هذا تفكير عميق لدولة الاحتلال تم مناقشته وطرحه على العديد من دول المنطقة من قبل هيئات سيادية مثل الموساد والشاباك واللتين قامتا بطرح الفكرة حسب صحيفة إسرائيل هيوم على الأردن ومصر وقطر حيث رفضها الأردن قطعياً منذ اللحظة الأولى وكذلك مصر واستمر النقاش مع قطر التي رفضت في النهاية، لذلك فإن القول إن هذا الطرح ليس سوى مجموعة من الهيامات والتصورات غير الواقعية هو قفز جاهل على الواقع، وما يثبت ذلك هو النقاشات الدائرة الآن بين الأجهزة الإسرائيلية السرية ومجموعة من دول العالم ومنها تشاد ورواندا وغيرهما من الدول الأوروبية وكندا والنقاش يجري على أساس أن هذه الدول يجب أن تستقبل مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين الطوعيين من خلال تسهيل إجراءات هجرتهم.
قد يحاجج البعض إن الفلسطينيين لن يقبلوا بذلك وسيرفضونه، لكن دعونا نجعل الأرقام تتحدث لقد هاجر من غزة حسب مصادر صحفية خلال الـ15 سنة الماضية وهي سنوات الحصار ما بين 250 إلى 300 ألف نسمة أي حوالي 18 ألفا سنوياً وهذه تبلغ ما نسبته 11 ٪ وهذه نسبة ليست بقليلة، حدثت بسبب الحصار والحروب السابقة، أما الآن فالواقع مؤلم ويبدو أن إسرائيل خططت له بدقة من خلال عملية تدمير ممنهجة ادعت أنها لاجتثاث حماس والقضاء على قادتها، لكن هذا الكلام ليس مبرراً صحيحاً وما يثبت ذلك أنها عندما قررت اغتيال واحد من أهم قادة حماس وهو الشيخ صالح العاروري فعلت ذلك بمنتهى الدقة دون أن تتسبب فعلتها حتى في تدمير البناية التي حصلت فيها الجريمة وهذا يثبت أن إسرائيل تمتلك الأدوات الجراحية للقيام بعملياتها ضد حماس بمنتهى الدقة لكنها لم تفعل عن قصد وسابق إصرار بغاية وحيدة هي تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وتدمير أي إمكانية لعيشهم في القطاع، بالإضافة إلى أنها تتحدث عن طول أمد الحرب لمدة عام كامل للقضاء على حماس، والواضح أن لهذه المدة الطويلة غاية أخرى غير القضاء على حماس وهي بقناعتي منع أي جهد دولي وإقليمي لإعادة إعمار القطاع لتمكين النازحين من العودة إلى بيوتهم بحجة أن الحرب لا تزال قائمة، وهذا الوضع المأساوي سيجعل الناس يفكرون حكماً بالبحث عن مكان أكثر أمنًا لأبنائهم وعائلاتهم حينها سيجدون الفرصة مهيأة على طبق من ذهب.
لنتوقف عن التنظير وعن اعتبار أهل غزة يمتلكون ما هو فوق طاقة البشر، صحيح أنهم أذهلوا الدنيا بقدرتهم على مواجهة أقصى أشكال الوجع والمعاناة، لكن لكل طاقة مداها التي تتوقف عنده، لذلك يجب السعي فوراً لإيقاف الحرب والتواصل مع الدول التي قبلت التهجير ومنعه بسرعة لأن نجاح إسرائيل فيما تفكر به يعني تصفية للقضية الفلسطينية وجعلها في مصاف الصراعات المنسية، صحيح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يرفضان ذلك لكنهما عودانا على ازدواجية وانتقائية ملفتة للمعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، باعتقادي يجب أن نتوقف عن التفكير الرغائبي للواقع ونبحث عن حل بجدية وبسرعة، لأن المماطلة في ذلك يبقي المنطقة أسيرة الصراعات لمدة طويلة من الزمن تتيح لإسرائيل اغتيال غزة بالإجهاز على المدينة وتهجير أهلها قبل أي أحد آخر.

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