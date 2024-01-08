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مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

1/8/2024 11:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في هذه الأيام سيشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2024، وهو القانون الذي يتواجد في أدراج مجالس النواب لمدة اقتربت لعقد من الزمن تقريباً لغايات التعديل، لكون المعلومة واحدة من أهم الحقوق التي يجب وصولها والحصول عليها لأي مواطن أردني.
كثيرون لا يعرفون أن حق الحصول على المعلومات هو من الحقوق الأساسية للإنسان، وهذا ما أكدته المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ ففي عام 1946 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى هذا الحق واعتبرته حقاً من حقوق الإنسان، بل وعرّفته على أنه ((حق الإنسان في الوصول الآمن إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهة العامة، وواجب هذه الجهة توفير المعلومات له))، وهذا ما جاء أيضاً وتم تأكيده في المواثيق الدولية مثل: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق.
حق الحصول على المعلومة يؤكد المبادئ الديمقراطية وتعزيز الشفافية، وإعطاء المواطن أو الصحفي الحق في مراقبة أداء السلطات، وخاصة التنفيذية منها الحكومة والدوائر التابعة لها، إلى جانب الكشف عن أي انتهاكات أو تجاوزات قد تقوم بها هذه الجهات، كما له أهمية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وبالعودة لتثبيت هذا الحق، فقد نص الدستور الأردني في المادة 15 منه على حق التعبير عن الرأي، ما يعني أن حق الحصول على المعلومة حق دستوري يجب حمايته والعمل على ضمانه.
لقد كان الأردن من أوائل الدول العربية التي شرعت وأصدرت قانون حق الحصول على المعلومات في العام 2007، وتضمّن هذا القانون (20) عشرين مادة، ولكن ما زلنا متأخرين في هذا الحق وتبعاته. أما من الناحية التشريعية فيجب العمل على تعديل هذا القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية وتطوّر المجتمعات حتى نكون قد حققنا الغاية من وجوده.
قريباً، ستكون هناك تعديلات عديدة على المشروع، مع إضافات جيدة، منها على سبيل المثال: التشكيل في مجلس المعلومات من خلال إدخال النقابات الرئيسة في حماية الحريات، كنقابة المحامين والصحفيين لعضوية المجلس، بالإضافة لتعديلات في صلب تقديم المعلومة وتخصيص جهات معينة لاستقبال الطلبات، أما في ما يتعلق بالمدة القانونية له، فإنه يجب محاولة تقليل مدة الإجابة على الطلب من (15) يوماً، والتمديد لمدة (10) أيام في الوقت الذي أصبح التقدم والتطور التكنولوجي متاحا وهذه المدة طويلة يمكنها أن تنقضي الغاية من الحصول عليها.
من مقالي هذا أعيد ما اقترحته قبل سنوات من خلال رسالة الماجستير الخاصة بي بضرورة أن تكون المدة قصيرة جداً بحيث تكون مدة الحصول على المعلومة أسبوعاً مثلاً في ظل الربط الإلكتروني والحوكمة، ومع ذلك، لن نستبق الأحداث، ولننتظر التعديلات النهائية على مشروع القانون.
وإذا أردنا التقدم سياسياً وتشريعياً ورقابياً من خلال بيان هذا الحق وكيفية استعماله والوصول إلى المعلومة، فإنه يجب تعديل القانون بما يتوافق مع تطور المجتمع وترسيخ هذا الحق لدى المواطن والجهات العامة، وتفعيل تطبيقه لتحقيق الغاية المرجوة منه.

MENAFN08012024000072011014ID1107698095

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