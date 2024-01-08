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إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم ذات الأرقام القياسية الأعلى

1/8/2024 11:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لفت انتباهي زائر كريم لمّاح إلى هذا الموضوع طالباً مني الكتابة فيه فقلت له: يعجب المراقب في هذه المنطقة والعالم وبخاصة في فلسطين من الازدواجية السياسية الفاضحة التي يمارسها الغرب الرسمي نحو إسرائيل ونحو فلسطين فالباطل الإسرائيلي حق نهائي والحق الفلسطيني باطل نهائي. ولكن هذه الازدواجية القياسية لم تصل إلى كتاب غنيس المعروف، والمرجع الوحيد في العالم الذي يتتبع الأرقام القياسية في العالم وينشرها.
ربما لهذه المنجزات القياسية الكبرى والفريدة تاريخيا في وحشيتها تنال إسرائيل كل هذا الدعم الهائل من دول الغرب وخاصة من أميركا، وكأن هذه المنجزات وسام دائم على صدرهما.
ومن ذلك أن إسرائيل تفوقت على العالم بالأرقام القياسية التالية التي لم يسجلها كتاب غينس ولم ينشرها، فإسرائيل:
. هي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر التي اغتصبت وطناً وشردت شعباً وأقامت دولة فيه على أعقابهم.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تنكرت لجميع القرارات الدولية الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر التي تمتعت بحماية الفيتو الأميركي لها من أي إدانة.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر في الإبادة الجماعية والتدمير الشامل لحضارة شعب عريق.
. وهي الدولة الوحيدة التي أزالت جميع معالم الحضارة والعمران لشعب عريق.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر في تجويع شعب حتى الموت.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر في تعطيش شعب حتى الموت.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر بحرمان شعب من الطاقة.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم بمنع شعب من الدواء.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر بقتل الأطفال.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر بقتل النساء الحوامل.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر بقتل الأمهات.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر بدفن الجرحى والمرضى وهم أحياء.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر في تدمير المستشفيات.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر في تدمير المدارس.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر في تدمير البنية التحتية بكل أشكالها ومستوياتها وأنواعها.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر في الاستخبارات والتجسس والاغتيالات.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر في الاعتقالات الإدارية للأبرياء بما في ذلك الأطفال إلى أجل غير مسمى.
. وهي الدولة الوحيدة في العالم المعاصر التي يصفح عنها الغرب عن كل هذا ويعتبرها النموذج والمثال والواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والفيلا في غابة، وفلسطين والعرب أصحاب الحق بالعكس.
وأضاف: لو كان العالم وبخاصة الغرب وأميركا بصورة أخص عاقلاً وشريفاً وعادلاً ونزيهاً لحل قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بإحدى الطرق التالية:
. نقل اليهود من فلسطين إلى آلاسكا حيث أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، يمكن أن يقيموا فيها دولة عظمى تتمتع بالأمن والسلام على مر العصور.
. أو الطلب من الدنمارك الموافقة على نقلهم إلى جرين لاند حيث أرض بلا شعب وشعب بلا أرض والمناخ يميل إلى الدفء يمكن أن يقيموا فيها هي الأخرى دولة عظمى تتمتع بالأمن والسلام.
. أو نقلهم إلى ولاية نيويورك حيث يتمركز اليهود في أميركا، وأميركا تموت في حبهم، وتغيير اسمها إلى جويورك (JewYork) وكولاية أميركية تتمتع بحماية أميركا مباشرة وتنعم بالأمن والسلام، وتتمتع أميركا نفسها بحكمهم لها مباشرة وعلناً.
وختم قائلاً: إن موقف العرب والمسلمين مما يجري في غزة هو العار متجسداً وواصلاً إلى عنان السماء فلا يحتاج إلى تسجيله في غنيس، لأن العالم يراه من جميع الجهات.

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