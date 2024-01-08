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بلينكن يتأبط شرا

1/8/2024 11:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يقوم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي وكأنه يتأبط شرًا، بزيارة ((مكوكية))، لعدة عواصم في منطقة الشرق الأوسط، ظاهرها دبلوماسي، وباطنها يحتمل الكثير من التأويلات والتحليلات، قد تجر ويلات على المنطقة ككُل.
ظاهر هذه الزيارة (دبلوماسيًا)، يتمحور حول العمل، قولًا لا فعلًا، لإيجاد أرضية لحل الدولتين، أما باطنها فيبدو أن بلينكن قد تحمل ((مشقة)) سفر عشرات الآلاف من الأميال، من أجل مُناقشة قضية ((حاسمة)) واحدة فقط!، بمنظوره وإدارة بلاده، تتمحور حول ((منع اتساع رقعة الحرب))، وهذا مُرتبط وبشكل وثيق فيما يعرف باليوم التالي للحرب، وما يترتب عليه من سلبيات كثيرة، ستطال أكثر من دولة في المنطقة.
بلينكن، الذي أكد بعضلة لسانه بأنه يهودي الأصل، يطوف عواصم 9 دول في منطقة الشرق الأوسط، غير مُكترث أو مُهتم بالحرب المُدمرة التي تشنها العصابات الصهيونية على قطاع غزة، والتي خلفت حتى الآن نحو 100 ألف ما بين شهيد وجريح، فضلًا عن دمار هائل بالبنى التحتية، مُسببة كارثة، لا بل، كوارث إنسانية، لم يسمع عنها العالم من قبل.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، شهره الرابع، بات الكثير من أصحاب الضمائر الحية، خصوصًا في دول صنع القرار العالمي، لا يترددون في التأكيد أن واشنطن تُقدم للعصابات الاحتلالية، دعمًا قويًا على ثلاثة محاور، دبلوماسي واستخباراتي وعسكري، كما بات لديهم يقين بأن البيت الأبيض شريك أساسي في الحرب.
ومع كل ذلك، فإن ما يُشكل هاجسًا للولايات المُتحدة يتمثل فقط بـ))عدم اتساع رقعة الصراع في ⁧‫الشرق الأوسط‬⁩))، على حد تعبير وزير خارجيتها، الذي مر مرور الكرام على موضوعي حماية المدنيين، بمن فيهم من أطفال ونساء، وإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.
تلك أمور أو محاور، مُرحب بها ومُحببة، لكن تصريحات وتلميحات بلينكن ينطبق عليها قول رابع الخلفاء الراشدين، علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ((كلمة حق يُراد بها باطل))، فوزير خارجية أميركا، كما بلاده، لا يكترث لأي دولة في المنطقة، ولا لأمنها أو استقرارها أو حتى تقدمها اقتصاديًا، فهو لديه أولوية واحدة فقط، تتمثل بمصالح واشنطن والمُحافظة عليها، وحماية ودعم ومُساندة دولة الاحتلال، لكي تبقى كما خُطط لها، شوكة في خاصرة أو رئة المنطقة.
فمن خلال ما أدلى بلينكن به، نستطيع القول بأن بين ثنايا كلامه ((تهديدات))، وإن كانت ((مُبطنة)).. فهو يُصرح: ((على حزب الله والدول الداعمة له ضمان عدم توسع النزاع. من مصلحة كل دول المنطقة ألا يحصل توسيع النزاع الدائر في غزة)).. وكأنه يُريد أن يُرسل إشارات مفادها في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ ضربة عسكرية للبنان، فإنه يتوجب على دول المنطقة عدم التدخل، وفي الوقت نفسه بأن بلاده لن تقف مكتوفة اليدين.
أما كلامه حول ((العمل من أجل سلام إقليمي دائم، والتقدم باتجاه إقامة دولة فلسطينية))، فهو عبارة عن دعاية إعلامية، يُراد منها كسب الوقت فقط، حتى يتم تنفيذ المُخطط الشيطاني بحق الغزيين وأهالي الضفة الغربية المُحتلة.. ذلك المُخطط الذي رفضه الأردن جُملة وتفصيلًا، إلى درجة أكد فيها أنه في حال أقدمت الصهيونية على تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة، فإن ذلك بمثابة إعلان حرب.

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