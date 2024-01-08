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الرائد يسجل القفزة الكبرى

1/8/2024 11:28:17 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق الرائد قفزة كبرى على صعيد النتائج في الجولات الـ5 الأخيرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجّلًا ارتفاعًا هو الأعلى بين كل فرق الدوري في معدل التحقيق النقطي خلال الجولات الأخيرة تجاوز 3 أضعاف بالنسبة والتناسب مع عدد المباريات.
ويفسر ذلك تحسن مركزه على لائحة ترتيب الأندية، إذ يوجد في المركز الـ13 بعد الجولة الـ19، بعدما كان يقبع في المركز الـ17 (قبل الأخير).
وحقق الرائد 9 نقاط فقط في الجولات الـ14 الأولى، بمعدل 16.66%، قبل أن يحصد 10 نقاط من 5 جولات فقط، ليرفع معدل تحقيقه إلى 66.66%.

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