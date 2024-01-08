الرائد يسجل القفزة الكبرى

(MENAFN
- Al Watan) حقق الرائد قفزة كبرى على صعيد النتائج في الجولات الـ5 الأخيرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجّلًا ارتفاعًا هو الأعلى بين كل فرق الدوري في معدل التحقيق النقطي خلال الجولات الأخيرة تجاوز 3 أضعاف بالنسبة والتناسب مع عدد المباريات.
ويفسر ذلك تحسن مركزه على لائحة ترتيب الأندية، إذ يوجد في المركز الـ13 بعد الجولة الـ19، بعدما كان يقبع في المركز الـ17 (قبل الأخير).
وحقق الرائد 9 نقاط فقط في الجولات الـ14 الأولى، بمعدل 16.66%، قبل أن يحصد 10 نقاط من 5 جولات فقط، ليرفع معدل تحقيقه إلى 66.66%.
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