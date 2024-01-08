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الشباب ينتظر قرار المنقذ

1/8/2024 11:28:17 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر الشبابيون ما ستؤول إليه مفاوضات إدارة ناديهم، مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، وسط تفاؤل كبير في الأوساط الشبابية بالتعاقد مع المدرب، لاسيما وأنه سبق له أن خاض 3 تجارب ناجحة مع الاتحاد والوحدة والطائي، ونجح في إعادة توازن الأندية الثلاثة حينما كانت تعاني من وجودها في مراكز الخطر في الدوري السعودي خلال المواسم الماضية.
وكانت إدارة الليث قدمت عرضا للمدرب التشيلي حتى نهاية الموسم يفوق 2.6 مليون ريال ((700 ألف دولار)).
وتعاقب على تدريب الشباب الموسم الجاري كل من الهولندي مارسيل كايزر، ثم الأرجنتيني خوان براون مكلفا، فالكرواتي إيجور بيسكان.

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