الشباب ينتظر قرار المنقذ

(MENAFN
- Al Watan) ينتظر الشبابيون ما ستؤول إليه مفاوضات إدارة ناديهم، مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، وسط تفاؤل كبير في الأوساط الشبابية بالتعاقد مع المدرب، لاسيما وأنه سبق له أن خاض 3 تجارب ناجحة مع الاتحاد والوحدة والطائي، ونجح في إعادة توازن الأندية الثلاثة حينما كانت تعاني من وجودها في مراكز الخطر في الدوري السعودي خلال المواسم الماضية.
وكانت إدارة الليث قدمت عرضا للمدرب التشيلي حتى نهاية الموسم يفوق 2.6 مليون ريال ((700 ألف دولار)).
وتعاقب على تدريب الشباب الموسم الجاري كل من الهولندي مارسيل كايزر، ثم الأرجنتيني خوان براون مكلفا، فالكرواتي إيجور بيسكان.
MENAFN08012024000089011017ID1107698071
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.