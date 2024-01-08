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تأخير موعد الوجبات مضر للقلب والدماغ

1/8/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Al Watan) ربط باحثون من المعهد الوطني لبحوث الزراعة والأغذية والبيئة في فرنسا، في دراسة حديثة، بين تبكير موعد تناول وجبات الطعام وتحسين صحة القلب والدماغ.
وقالت مجلة ((فوكاس)) الإيطالية إن مواعيد تناول الطعام، وفترات الصيام التي تتخلل الوجبات تنظمان إيقاعات الساعة البيولوجية الضرورية، للحفاظ على وظائف التمثيل الغذائي الصحيحة مثل تنظيم ضغط الدم.
ودرس باحثو المعهد الوطني لبحوث الزراعة والأغذية والبيئة في فرنسا بيانات أكثر من 103 آلاف مشارك في دراسة استطلاعية، تمت فيها متابعة الأشخاص المسجلين فترة زمنية محددة، بهدف التحقيق في العلاقة بين التغذية والصحة.
وبعد استبعاد دور العوامل الأخرى المؤثرة على صحة القلب والأوعية الدموية مثل جودة التغذية ونمط الحياة وعادات النوم، تبين للفريق البحثي أن تناول الطعام مبكرا له تأثير وقائي من أمراض القلب والأوعية الدموية والقلب والدماغ التي لها علاقة بالدورة الدموية.
ونصح العلماء بعدم إهمال وجبة الإفطار في الصباح الباكر، لأن تخطي وجبة الإفطار مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة 6 % في خطر الإصابة مع كل ساعة من التأخير في الوجبة.
واتضح للباحثين أن المشارك الذي يأكل عادة للمرة الأولى في اليوم عند الساعة التاسعة لديه فرصة أكبر بـ6 % للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يأكل في الثامنة.
وتنطبق القاعدة نفسها، وبشكل أكثر وضوحا، على الوجبة الأخيرة في المساء، حيث يرتبط تناول الطعام بعد التاسعة مساء بزيادة خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية مثل السكتات الدماغية 28% مقارنة بتناول العشاء في الثامنة مساء، خاصة عند النساء.
ولفت الباحثون أيضا إلى أن تناول العشاء مبكرا له تأثير وقائي، حيث يسمح بالصيام طوال الليل فترة أطول، وهي حقيقة مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية.

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