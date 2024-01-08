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مليون شخص يحمل Copilot

1/8/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت إمبراطورية البرمجيات الأمريكية ((مايكروسوفت)) تطبيق منصة محادثة الذكاء الاصطناعي Copilot للأجهزة الذكية التي تعمل بنظم التشغيل أندرويد و((آي. أو. إس)) و((آيباد أو. إس)).
ومنذ إطلاقها، تم تنزيل Copilot أكثر من 1.5 مليون مرة على أجهزة أندرويد و((آي. أو. إس)) على مستوى العالم، بحسب بيانات شركة ((داتا أيه. آي)) لخدمات بيانات سوق الأجهزة المحمولة.
ومثل كل منصات محادثة الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدم كتابة السؤال الذي يريد إجابة عنه أو الأمر الذي يريد تنفيذه، لكي تستجيب Copilot له باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كتابة مسودات الرسائل البريدية أو تأليف القصص أو كتابة النصوص أو تلخيص النصوص المعقدة، وإعداد خطط الرحلات الشخصية، مع كتابة أو تحديث السير الذاتية.

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