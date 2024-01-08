مليون شخص يحمل Copilot

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت إمبراطورية البرمجيات الأمريكية ((مايكروسوفت)) تطبيق منصة محادثة الذكاء الاصطناعي Copilot للأجهزة الذكية التي تعمل بنظم التشغيل أندرويد و((آي. أو. إس)) و((آيباد أو. إس)).
ومنذ إطلاقها، تم تنزيل Copilot أكثر من 1.5 مليون مرة على أجهزة أندرويد و((آي. أو. إس)) على مستوى العالم، بحسب بيانات شركة ((داتا أيه. آي)) لخدمات بيانات سوق الأجهزة المحمولة.
ومثل كل منصات محادثة الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدم كتابة السؤال الذي يريد إجابة عنه أو الأمر الذي يريد تنفيذه، لكي تستجيب Copilot له باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كتابة مسودات الرسائل البريدية أو تأليف القصص أو كتابة النصوص أو تلخيص النصوص المعقدة، وإعداد خطط الرحلات الشخصية، مع كتابة أو تحديث السير الذاتية.
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