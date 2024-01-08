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3 توائم متطابقات وراثيا

1/8/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أنجبت سيدة بريطانية 3 شقيقات توأم متطابقات وراثياً، في حالة نادرة تحدث مرة كل 200 مليون حالة.
وعندما تكبر الشقيقات ويلو ونانسي ومابيل ديفيز ستكون كل منهن نسخة طبق الأصل عن شقيقتيها، حسب موقع 24 الإلكتروني. وقرر الوالدان لويز وغاريث ديفيز إجراء الاختبار الجيني على الفتيات البالغات من العمر 9 أسابيع، حيث كانا مفتونين جداً بمدى التشابه بينهن. وأكدت نتائج الحمض النووي وجود تماثل نادر بين الشقيقات التوأمات.
ورحب الوالدان من هيدرسفيلد، غرب يورك، بفتياتهما في الأسبوع 34 من الحمل في نوفمبر الماضي، وكان وزنهن يتراوح بين 4 أرطال و8 أونصات (2 كجم) و5 أرطال (2.3 كجم)، وأمضين 18 يوماً في رعاية خاصة في المستشفى، قبل السماح لهن بالعودة إلى المنزل. وقالت قائدة الفريق الطبي شارلوت هاسكاين ((نحن نجري المئات من اختبارات الحمض النووي يومياً، وفي بعض الأحيان قد يكون من الصعب توصيل الأخبار، إذا لم تكن ما تتوقعه العائلة. قد تكون بعض الحالات أمراً يثلج الصدر حقاً، ومعرفة أننا أحدثنا فرقاً في حياة الناس هي السبب وراء قيامنا بما نقوم به)).

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