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أسرار غذائية للأشخاص الأطول عمرا

1/8/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) الفواكه والخضروات:
الفواكه والخضروات هي المكونات الرئيسية للنظام الغذائي النباتي. ويحرص الأشخاص الأطول عمرا في العالم على تناول الفواكه والخضروات يوميا.
كوب واحد من الفاصوليا يومياً:
الفاصوليا مليئة بالبروتينات والألياف، تعد فاصوليا البينتو والفاصوليا السوداء والعدس والحمص من المصادر الرائعة لحمض الفوليك والبروتينات ومضادات الأكسدة.
تناول المكسرات:
حفنة من المكسرات كل يوم، غير المحمصة في السكر أو الزيت أو الملح، يمكن أن تكون ممتازة للتحكم في وزن الجسم وصحة القلب وحتى مرض السكري.
تجنب الأطعمة المصنعة:
غالبًا ما تعتبر الأطعمة المصنعة بمثابة علاج لبراعم التذوق. ومع ذلك، فهي محملة بالسعرات الحرارية الفارغة ومصنوعة من مكونات تحتوي على القليل من التغذية أو لا تحتوي على أي مواد مغذية.
الزيوت الصحية في النظام الغذائي:
تحتوي الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الخردل على دهون أحادية غير مشبعة لها خصائص مضادة للالتهابات مفيدة للقلب وحتى إدارة الوزن.

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