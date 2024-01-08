أسرار غذائية للأشخاص الأطول عمرا

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- Al Watan) الفواكه والخضروات:
الفواكه والخضروات هي المكونات الرئيسية للنظام الغذائي النباتي. ويحرص الأشخاص الأطول عمرا في العالم على تناول الفواكه والخضروات يوميا.
كوب واحد من الفاصوليا يومياً:
الفاصوليا مليئة بالبروتينات والألياف، تعد فاصوليا البينتو والفاصوليا السوداء والعدس والحمص من المصادر الرائعة لحمض الفوليك والبروتينات ومضادات الأكسدة.
تناول المكسرات:
حفنة من المكسرات كل يوم، غير المحمصة في السكر أو الزيت أو الملح، يمكن أن تكون ممتازة للتحكم في وزن الجسم وصحة القلب وحتى مرض السكري.
تجنب الأطعمة المصنعة:
غالبًا ما تعتبر الأطعمة المصنعة بمثابة علاج لبراعم التذوق. ومع ذلك، فهي محملة بالسعرات الحرارية الفارغة ومصنوعة من مكونات تحتوي على القليل من التغذية أو لا تحتوي على أي مواد مغذية.
الزيوت الصحية في النظام الغذائي:
تحتوي الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الخردل على دهون أحادية غير مشبعة لها خصائص مضادة للالتهابات مفيدة للقلب وحتى إدارة الوزن.
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