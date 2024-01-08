طفل يهدي زوجته المستقبلية سبائك ذهب

(MENAFN
- Al Watan) شهدت منطقة قوانغان بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين حادثة غريبة، حيث قدم طفل صغير (4 سنوات) سبائك ذهبية بـ15000 دولار أمريكي لفتاة في فصله بوصفها ((هدية خطوبة)).
كانت الفتاة الصغيرة متحمسة عندما حصلت على قطعتين من البسكويت الذهبي، وزن كل منهما أكثر من 100 غرام من الذهب. وعندما عرضت الهدية غير العادية على والديها، أصيبا بالدهشة.
ويُظهر مقطع فيديو، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، الفتاة وهي تفتح صندوقا أحمر يحتوي على سبائك الذهب، ثم طلبت الأم من ابنتها أن تعيد الهدية لزميلها في الصف.
وذكرت صحيفة ((ساوث تشاينا مورنينغ بوست)) أنها اتصلت أيضًا بأسرة الصبي التي اعتذرت نيابة عن طفلها.
وأوضحت والدة الفتاة أن والدي الصبي أخبراها أن سبائك الذهب هذه مخصصة لزوجته المستقبلية، وأخذها الطفل سرا، وأعطاها للفتاة.
وأثار هذا الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، جدلا كبيرا بين مشاهديه، حيث قال أحد المستخدمين: ((هذا الصبي الصغير لديه الشجاعة حقًا، حيث قدّم عرضًا مغريا بـ200 غرام من الذهب)).
وكتب آخر: ((لقد أعطتني حماتي للتو سوارًا، وسألني ابني عما إذا كان بإمكانه إعطاؤه لزميلته في الفصل، لأنه يعتقد أنه (السوار) يبدو جميلًا. أعتقد أنني يجب أن أكون ممتنًا، لأنه فكر في سؤالي أولا)).
هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحادث. ففي وقت سابق، قدم صبي من شنغهاي خاتم بولغاري بـ19000 يوان هدية زفاف لزميلته.
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