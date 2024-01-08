هندي يعود للحياة بعد إحراق جثته

(MENAFN
- Al Watan) في واقعة أصابت عائلته وجيران بالذهول، عاد رجل هندي إلى منزله بعدما كان يُفترض أنه مات، وأدى أقاربه طقوس جنازته، وأحرقوا جثمانه.
وفي التفاصيل، فقد عاد ماركوس ميلاغريس (59 عامًا)، الذي اختفى في ظروف غامضة العام الماضي، ما دفع عائلته إلى تقديم بلاغ عن شخص مفقود إلى الشرطة المحلية في أكتوبر، وفقا لصحيفة indianexpress.
وفي 7 أكتوبر، أبلغت الشرطة عائلة المختفي بالعثور على إحدى الجثث، ودعتهم إلى التعرف عليها، وكان الأمر الغريب هو تعرف عائلة ميلاغريس ((بالخطأ)) على الجثة، ثم أجروا طقوس جنازته، وأحرقوا جثمانه، وودعه أحباؤه بالدموع.
وبعد أكثر من شهرين، تلقت شرطة منطقة جوا مكالمة غير متوقعة من نظيرتها في مومباي بشأن رجل كان يصر بشدة على أنه ماركوس ميلاغريس ((الراحل)).
وبعد مزيد من الاستفسار، تبين أن ميلاغريس انطلق إلى مومباي بمفرده دون معرفة أفراد عائلته، وأثار اختفاؤه مخاوف لدى عائلته بشأن مصيره. غير أنه شعورهم بصدمة رحيله المزعوم تحول إلى فرحة عارمة بعودته إليهم مرة ثانية.
والمثير في الأمر الجثة مجهولة الهوية التي تم إحراقها، والتي تعمل الشرطة على تحديد هوية صاحبها.
MENAFN08012024000089011017ID1107698053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.