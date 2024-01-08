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هندي يعود للحياة بعد إحراق جثته

1/8/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) في واقعة أصابت عائلته وجيران بالذهول، عاد رجل هندي إلى منزله بعدما كان يُفترض أنه مات، وأدى أقاربه طقوس جنازته، وأحرقوا جثمانه.
وفي التفاصيل، فقد عاد ماركوس ميلاغريس (59 عامًا)، الذي اختفى في ظروف غامضة العام الماضي، ما دفع عائلته إلى تقديم بلاغ عن شخص مفقود إلى الشرطة المحلية في أكتوبر، وفقا لصحيفة indianexpress.
وفي 7 أكتوبر، أبلغت الشرطة عائلة المختفي بالعثور على إحدى الجثث، ودعتهم إلى التعرف عليها، وكان الأمر الغريب هو تعرف عائلة ميلاغريس ((بالخطأ)) على الجثة، ثم أجروا طقوس جنازته، وأحرقوا جثمانه، وودعه أحباؤه بالدموع.
وبعد أكثر من شهرين، تلقت شرطة منطقة جوا مكالمة غير متوقعة من نظيرتها في مومباي بشأن رجل كان يصر بشدة على أنه ماركوس ميلاغريس ((الراحل)).
وبعد مزيد من الاستفسار، تبين أن ميلاغريس انطلق إلى مومباي بمفرده دون معرفة أفراد عائلته، وأثار اختفاؤه مخاوف لدى عائلته بشأن مصيره. غير أنه شعورهم بصدمة رحيله المزعوم تحول إلى فرحة عارمة بعودته إليهم مرة ثانية.
والمثير في الأمر الجثة مجهولة الهوية التي تم إحراقها، والتي تعمل الشرطة على تحديد هوية صاحبها.

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