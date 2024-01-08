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يخطط الأشخاص لجنازتهم في الخمسينيات

1/8/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة أن الشخص البالغ العادي لا يبدأ في التفكير في وفاته وجنازته حتى سن 51 عاما.
وبتكليف من كبار السن البريطانيين، والاستفادة من الأفكار المستقاة من دراسة استقصائية أجريت على 2000 فرد بريطاني، يكشف البحث بشكل مثير للاهتمام أن لحظة الإدراك هذه غالبًا ما تنجم عن أحداث حياتية مؤثرة مثل فقدان أحد أفراد أسرته، أو مخاوف تتعلق بالصحة الشخصية، أو ببساطة التقدم الطبيعي لمشاكل الحياة والشيخوخة.
وقد اعترف 80 % من المشاركين بأن أفكارهم حول طول عمرهم تكثفت عندما وجدوا أنفسهم يحضرون بشكل متكرر جنازات الآخرين. علاوة على ذلك، أقر 38 % بأن مثل هذه الأفكار التطلعية تؤدي حتما إلى تأملات أعمق حول جوهر الحياة والموت.
ومن المثير للاهتمام أن الجميع لا يميلون إلى هذا التأمل، حيث أعرب 24 % عن عدم اهتمامهم بالتفكير في توديعهم النهائي، ويتوافق هذا الشعور مع النتائج التي تفيد بأن ما يزيد قليلا على النصف (54 %) من المشاركين ليست لديهم إرادة، مشيرين إلى أسباب تتراوح بين المماطلة والإيمان بشبابهم.

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