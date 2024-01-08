التغذية تتفوق على أهداف العلاقة لعام 2024

(MENAFN
- Al Watan) مع كون قرارات العام الجديد تتصدر أذهان كثيرين في الوقت الحالي، يعتقد أكثر من الثلث 34% أن نظامهم الغذائي سيكون الجانب الأكثر تحديًا في حياتهم لتحسينه هذا العام، حتى أكثر من حياتهم العاطفية 22% أو الوظائف 9%.
وجدت دراسة استقصائية أجريت على 2000 مشارك أن التغييرات الغذائية هي في مقدمة أولويات عام 2024 - ويعد اتخاذ خيارات غذائية أكثر أخلاقية هو الهدف الأكبر لهذا العام لما يقرب من ستة من كل 10 (57%) من المشاركين، يليه تطوير عادات يومية أكثر صديقة للبيئة 56% والحد من استهلاك اللحوم الحمراء 37%، ومن المرجح أن يقوم 63% من المشاركين باستبدال ما يستهلكونه حاليًا ببدائل صحية، مع تخطيط 67% منهم لإجراء ثلاث عمليات تبديل صحية على الأقل.
وتشمل هذه المقايضات شرب مزيد من الماء بدلاً من المشروبات السكرية 62%، وصنع تتبيلة السلطة محلية الصنع بدلاً من شرائها من المتجر 59%، وتناول الفواكه بدلاً من الحلوى 34%. وسيقوم نصفهم أيضًا بإعادة النظر في خيارات الإفطار الخاصة بهم.
صحة الشريك
وجد الاستطلاع أيضًا، الذي أجرته OnePoll نيابة عن شركة Godshall's Quality Meats، أن الدافع الأكبر للأشخاص هو الحفاظ على صحة شريكهم، أكثر من دافعهم لأنفسهم 28% مقابل 19%. ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أيضًا بعض العقبات في الطريق. يعتقد أكثر من سبعة من كل 10 (73%) أنه سيكون من الصعب تعلم كيفية طهي الطعام أو إعداد بدائل صحية للمقايضات التي يقومون بها.
ويعتقد آخرون أن جعل أسرهم تستمتع بهذه الخيارات 59% وإيجاد مفضلات جديدة للأطعمة المفضلة 51%، لن يكون بالأمر السهل.
عندما يتعلق الأمر باتخاذ خيارات صحية، قال ما يقرب من ثمانية من كل 10 (78%) إنه من الأسهل البدء بمقايضات صغيرة بدلاً من تغيير نظامهم الغذائي بالكامل. كما يترك الأشخاص تجربتهم هي التي تتحدث - ستة من كل 10 (60%) قاموا في السابق بإجراء بعض المقايضات الصحية التي يخططون للقيام بها في العام المقبل في السنوات السابقة.
يقول المتحدث باسم شركة Godshall›s Quality Meats، رون جودشال، ((مع تزايد أهمية العادات الصديقة للبيئة بالنسبة للمستهلكين في عام 2024، من المهم البحث عن العلامات التجارية التي تتخذ إجراءات مستدامة لإحداث تأثير بيئي)).
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