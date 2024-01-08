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التغذية تتفوق على أهداف العلاقة لعام 2024

1/8/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) مع كون قرارات العام الجديد تتصدر أذهان كثيرين في الوقت الحالي، يعتقد أكثر من الثلث 34% أن نظامهم الغذائي سيكون الجانب الأكثر تحديًا في حياتهم لتحسينه هذا العام، حتى أكثر من حياتهم العاطفية 22% أو الوظائف 9%.
وجدت دراسة استقصائية أجريت على 2000 مشارك أن التغييرات الغذائية هي في مقدمة أولويات عام 2024 - ويعد اتخاذ خيارات غذائية أكثر أخلاقية هو الهدف الأكبر لهذا العام لما يقرب من ستة من كل 10 (57%) من المشاركين، يليه تطوير عادات يومية أكثر صديقة للبيئة 56% والحد من استهلاك اللحوم الحمراء 37%، ومن المرجح أن يقوم 63% من المشاركين باستبدال ما يستهلكونه حاليًا ببدائل صحية، مع تخطيط 67% منهم لإجراء ثلاث عمليات تبديل صحية على الأقل.
وتشمل هذه المقايضات شرب مزيد من الماء بدلاً من المشروبات السكرية 62%، وصنع تتبيلة السلطة محلية الصنع بدلاً من شرائها من المتجر 59%، وتناول الفواكه بدلاً من الحلوى 34%. وسيقوم نصفهم أيضًا بإعادة النظر في خيارات الإفطار الخاصة بهم.
صحة الشريك
وجد الاستطلاع أيضًا، الذي أجرته OnePoll نيابة عن شركة Godshall's Quality Meats، أن الدافع الأكبر للأشخاص هو الحفاظ على صحة شريكهم، أكثر من دافعهم لأنفسهم 28% مقابل 19%. ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أيضًا بعض العقبات في الطريق. يعتقد أكثر من سبعة من كل 10 (73%) أنه سيكون من الصعب تعلم كيفية طهي الطعام أو إعداد بدائل صحية للمقايضات التي يقومون بها.
ويعتقد آخرون أن جعل أسرهم تستمتع بهذه الخيارات 59% وإيجاد مفضلات جديدة للأطعمة المفضلة 51%، لن يكون بالأمر السهل.
عندما يتعلق الأمر باتخاذ خيارات صحية، قال ما يقرب من ثمانية من كل 10 (78%) إنه من الأسهل البدء بمقايضات صغيرة بدلاً من تغيير نظامهم الغذائي بالكامل. كما يترك الأشخاص تجربتهم هي التي تتحدث - ستة من كل 10 (60%) قاموا في السابق بإجراء بعض المقايضات الصحية التي يخططون للقيام بها في العام المقبل في السنوات السابقة.
يقول المتحدث باسم شركة Godshall›s Quality Meats، رون جودشال، ((مع تزايد أهمية العادات الصديقة للبيئة بالنسبة للمستهلكين في عام 2024، من المهم البحث عن العلامات التجارية التي تتخذ إجراءات مستدامة لإحداث تأثير بيئي)).

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