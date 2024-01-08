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الخلع الولادي لا يحدث عند الولادة

1/8/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف التجمع الصحي بالمدينة المنورة عن نوعية الأطفال المصابين بالخلع الولادي والمتمثلة بوضع الطفل المقعدي أثناء الحمل أو التاريخ العائلي أو التوأم والعمليات القيصرية كذلك المهاد الخطأ أو ما يسمى ((الكوفلة))، مفندا ما هو شائع عن الخلع الولادي ينتج عند سحب الطفل أو شده أثناء الولادة. وأضاف التجمع، لا يوجد سبب محدد للخلوع الولادية، بل هناك عدة عوامل قد تسهم في حصول الخلع الولادي التطوري، وهذا عكس ما هو معتقد بسبب سحب الطفل أو شده أثناء الولادة. وهناك عوامل الخطورة أو الأطفال المعرضين للخلع الولادي مثل المولود الأول وجنس الجنين، حيث إن البنات معرضات بنسبة أكبر، ووضع الطفل المقعدي أثناء الحمل والتاريخ العائلي للإصابة لأحد الأبوين أو الأقرباء وقلة السائل الامنيوسي في الرحم أثناء الحمل والتوأم والعمليات القيصرية، وأخيرا المهاد الخطأ أو (الكوفلة)، حيث يتم عمل فحص للمرضى سريري من قبل طبيب الأطفال، وفي حالة وجود أحد العوامل المذكورة يتم تحويله لعيادات المراكز المتخصصة للكشف المبكر.
وقال التجمع، إن مركز الخلوع الولادية في مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة يقدم خدماته الطبية للحالات من خلال عيادات متخصصة لاكتشاف الحالات المرضية وتشخيصها وجراحات الخلوع الولادية والمتابعة بالعيادات المتخصصة والتأهيل الطبي، حيث تستهدف الخدمة الطبية جميع الحالات منذ الولادة وحتى سن البلوغ ويمكن التقديم والحصول على الخدمة عبر طريق نظام إحالتي.
- خلع الورك بالإنجليزية: Developmental Dysplasia of the Hip
- هو اختلال عملية تطور مفصل الورك؛ حيث لا تستقر الكرة العلوية لعظم الفخذ في المحجر أو تجويف الورك (الذي يكون في هذه الحالة ضحلاً جداً).
- تكون الكرة العلوية من المفصل خارج التجويف كلياً أو جزئياً، وفي بعض الأحيان قد يتحرك جزء الكرة داخل وخارج التجويف.
- يتم تشخيص خلع الورك الخلقي عادة عند الولادة، وقد يؤثر على أحد الوركين أو كليهما، ولكنه أكثر شيوعاً في الورك الأيسر.
- يشيع خلع مفصل الورك بين الإناث بشكل يفوق الذكور، كما أنه غالباً ما يصيب المولود الأول في العائلة.

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