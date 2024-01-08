الخلع الولادي لا يحدث عند الولادة

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- Al Watan) كشف التجمع الصحي بالمدينة المنورة عن نوعية الأطفال المصابين بالخلع الولادي والمتمثلة بوضع الطفل المقعدي أثناء الحمل أو التاريخ العائلي أو التوأم والعمليات القيصرية كذلك المهاد الخطأ أو ما يسمى ((الكوفلة))، مفندا ما هو شائع عن الخلع الولادي ينتج عند سحب الطفل أو شده أثناء الولادة. وأضاف التجمع، لا يوجد سبب محدد للخلوع الولادية، بل هناك عدة عوامل قد تسهم في حصول الخلع الولادي التطوري، وهذا عكس ما هو معتقد بسبب سحب الطفل أو شده أثناء الولادة. وهناك عوامل الخطورة أو الأطفال المعرضين للخلع الولادي مثل المولود الأول وجنس الجنين، حيث إن البنات معرضات بنسبة أكبر، ووضع الطفل المقعدي أثناء الحمل والتاريخ العائلي للإصابة لأحد الأبوين أو الأقرباء وقلة السائل الامنيوسي في الرحم أثناء الحمل والتوأم والعمليات القيصرية، وأخيرا المهاد الخطأ أو (الكوفلة)، حيث يتم عمل فحص للمرضى سريري من قبل طبيب الأطفال، وفي حالة وجود أحد العوامل المذكورة يتم تحويله لعيادات المراكز المتخصصة للكشف المبكر.
وقال التجمع، إن مركز الخلوع الولادية في مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة يقدم خدماته الطبية للحالات من خلال عيادات متخصصة لاكتشاف الحالات المرضية وتشخيصها وجراحات الخلوع الولادية والمتابعة بالعيادات المتخصصة والتأهيل الطبي، حيث تستهدف الخدمة الطبية جميع الحالات منذ الولادة وحتى سن البلوغ ويمكن التقديم والحصول على الخدمة عبر طريق نظام إحالتي.
- خلع الورك بالإنجليزية: Developmental Dysplasia of the Hip
- هو اختلال عملية تطور مفصل الورك؛ حيث لا تستقر الكرة العلوية لعظم الفخذ في المحجر أو تجويف الورك (الذي يكون في هذه الحالة ضحلاً جداً).
- تكون الكرة العلوية من المفصل خارج التجويف كلياً أو جزئياً، وفي بعض الأحيان قد يتحرك جزء الكرة داخل وخارج التجويف.
- يتم تشخيص خلع الورك الخلقي عادة عند الولادة، وقد يؤثر على أحد الوركين أو كليهما، ولكنه أكثر شيوعاً في الورك الأيسر.
- يشيع خلع مفصل الورك بين الإناث بشكل يفوق الذكور، كما أنه غالباً ما يصيب المولود الأول في العائلة.
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