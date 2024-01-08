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50% من المنشآت الصحية صغيرة

1/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan)






وصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية حسب حجم المنشأة إلى 8438 منشأة في مجال الصحة العامة، وتمثـل المنشـآت الصغيـرة أكثـر مـن 50 % مـن إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية، تليها المنشآت متناهية الصغر والمتوسطة، وذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المنشآت الصغيرة
حيث بلغ عدد المنشآت الصغيرة 4056 منشأة صغيرة بالقطاع الصحي، والذي يكون عدد موظفيها من 6-49 موظفا، أو إيراداتها تتراوح بين 3-40 مليون ريال، تليها المنشآت متناهية الصغر وعددها 3513 منشأة، ويكون عدد موظفيها من 1-5 موظفين، أو إيراداتها تتراوح بين 0-3 ملايين ريال، تليها المنشآت المتوسطة وعددها 869 منشأة، يترواح عدد موظفيها من 50-249 موظفا، أو إيراداتها تتراوح من 40-200 مليون ريال.
توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وبلغت نسبة توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية حسب حجم المنشأة 10 % للمنشآت المتوسطة، ونسبة 42 % للمنشآت متناهية الصغر، ونسبة 48 % للمنشآت الصغيرة، وتتركـز غالبيـة المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة فـي قطـاع الرعاية الصحيـة في منطقـة الريـاض، ومنطقة مكـة المكرمة، والمنطقـة الشـرقية، حيـث تأتـي منطقـة الريـاض فـي الصـدارة بــ 2638 منشـأة صغيـرة ومتوسـطة، مـن أصـل 8400 عــلى مســتوى المملكــة، كمــا حققــت الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة أغلبيــة بســيطة لكــن مؤثــرة فــي القطــاع بنسبة 50.3% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الرعاية الصحية.
المستهدفات
وتهدف رؤية 2030 إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35%، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من الناتج المحلي غير النفطي.
توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي حسب المنطقة:
الرياض= 2638
منطقة مكة المكرمة= 2087
المنطقة الشرقية= 1066
منطقة عسير= 536
منطقة المدينة المنورة= 530
منطقة القصيم= 394
منطقة حائل= 170
منطقة نجران= 152
منطقة الجوف= 124
منطقة الحدود الشمالية= 97

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