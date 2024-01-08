50% من المنشآت الصحية صغيرة

50% من المنشآت الصحية صغيرة
التاريخ
1/8/2024 11:24:48 PM
| وصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية حسب حجم المنشأة إلى 8438 منشأة في مجال الصحة العامة، وتمثـل المنشـآت الصغيـرة أكثـر مـن 50 % مـن إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية، تليها المنشآت متناهية الصغر والمتوسطة، وذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المنشآت الصغيرة
حيث بلغ عدد المنشآت الصغيرة 4056 منشأة صغيرة بالقطاع الصحي، والذي يكون عدد موظفيها من 6-49 موظفا، أو إيراداتها تتراوح بين 3-40 مليون ريال، تليها المنشآت متناهية الصغر وعددها 3513 منشأة، ويكون عدد موظفيها من 1-5 موظفين، أو إيراداتها تتراوح بين 0-3 ملايين ريال، تليها المنشآت المتوسطة وعددها 869 منشأة، يترواح عدد موظفيها من 50-249 موظفا، أو إيراداتها تتراوح من 40-200 مليون ريال.
توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وبلغت نسبة توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية حسب حجم المنشأة 10 % للمنشآت المتوسطة، ونسبة 42 % للمنشآت متناهية الصغر، ونسبة 48 % للمنشآت الصغيرة، وتتركـز غالبيـة المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة فـي قطـاع الرعاية الصحيـة في منطقـة الريـاض، ومنطقة مكـة المكرمة، والمنطقـة الشـرقية، حيـث تأتـي منطقـة الريـاض فـي الصـدارة بــ 2638 منشـأة صغيـرة ومتوسـطة، مـن أصـل 8400 عــلى مســتوى المملكــة، كمــا حققــت الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة أغلبيــة بســيطة لكــن مؤثــرة فــي القطــاع بنسبة 50.3% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الرعاية الصحية.
المستهدفات
وتهدف رؤية 2030 إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35%، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من الناتج المحلي غير النفطي.
توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي حسب المنطقة:
الرياض= 2638
منطقة مكة المكرمة= 2087
المنطقة الشرقية= 1066
منطقة عسير= 536
منطقة المدينة المنورة= 530
منطقة القصيم= 394
منطقة حائل= 170
منطقة نجران= 152
منطقة الجوف= 124
منطقة الحدود الشمالية= 97
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