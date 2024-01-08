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النقل الخارجي وعقود 1444

1/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan) سادت حالة من الاستياء والتذمر الشديدين قبل أيام بين مرتادي منصة ((إكس)) من المعلمين والمعلمات، بعد إعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي، والتي وصفها البعض بأنها غير عادلة ومنصفة كونها استثنت من الحركة معلمي ومعلمات نظام العقود الرسمية المعينيين عام 1444. مغردون أطلقوا هاشتاقًا بعنوان ((حركة النقل الخارجي وعقود 44)) تصدر الترند بسرعة البرق، استنكروا فيه طريقة تعاطي الوزارة مع حركة النقل، وطالبوها بالعدالة والإنصاف وإجراء عملية نقل إلحاقية أخرى خاصة لموظفي وموظفات العقود. قضية هؤلاء تكمن بكل بساطة أنه مع بداية إعلان وزارة التعليم عن الوظائف التعليمية بنظام العقود، لم يتم إفهام المتقدمين والمتقدمات بأنه من الشروط الرئيسة أنه ليس من حقكم المطالبة بالنقل الخارجي ويجب أن توقعوا على ذلك من خلال بنود العقد، ولم يتم توجيههم كذلك في المقابلات الشخصية عن هذا الأمر وأن وظائفكم هي فقط ((مكانية))، بل على العكس تم تعزيزهم وتشجيعهم على التقديم خاصة أن مزاياهم لا تختلف أبدًا عن مزايا زملائهم المعلمين والمعلمات أصحاب الوظائف الثابتة أو بعض المعلمين والمعلمات القدماء من أصحاب العقود. وهنا سأعرض بعض التعليقات:1- أنا لست معلم ولكن زوجتي معلمة ومن دفعة٤٤ هل تعلم يا وزير التعليم إني أعاني من سنتين وأطفالي يعانون وزوجتي تعاني من الغربة والخوف، والأمل كان بالنقل والاستقرار بعد كل هذا الصبر الآن أعرف أن ليس لهم الحق في النقل كنت أنا الداعم لها في غربتها أن تصبر ولكن نفذ الصبر. 2- حتى تعلم مقدار الفوضى في إجراءات حركة النقل الخارجي ظهر هذا التصريح قبل أيام ((وزير التعليم يعلن رسميًا: المعلم والمعلمة سيشاركون في وضع آليات حركة النقل الخارجي، ويهمنا الاستقرار الوظيفي والأسري لهم))، ثم نتفاجأ بأنها آخر حركة نقل! فبدلًا من حل الملف يتم إغلاقه نهائيًا دون مراعاة لحجم الضرر على المعلمين والمعلمات ودون مبالاة باستقرارهم الوظيفي والأسري. في الحقيقة أن ملف الوظائف والتوظيف في نظام البنود والعقود ما زال يحتاج لكثير من الدراسة والتخطيط وإعادة النظر، ولك أن تنظر في معاناة معلمي ومعلمات بند 105، وقضيتهم تكمن في أن البند استحدث في 1414 كوظائف مؤقتة، واستمر قرابة 7 سنوات، وفي 1421 تم تثبيت بعض المعلمين والمعلمات، والآخرين تم تثبيتهم تاليًا، مع العلم أنه مع التثبيت تم توظيفهم على المستوى الثالث وهم المستحقون المستوى الخامس. أما عن علاواتهم السنوية في السبع سنوات فكلها ذهبت في خبر كان! واليوم معلمون ومعلمات يتم تعيينهم على عقود في محافظات وقرى نائية تفتقر إلى أبسط الخدمات وقد استبشروا خيرًا بالسماح لهم بالتقديم من خلال المنصات الرسمية ((فارس)) ثم تفاجؤوا بحرمانهم من النقل بدون سابق إنذار وبدون آلية واضحة! من ناحية أخرى نجد أن ملف حركة النقل الخارجي في الحال ذاته يعاني من عدم وجود آلية دقيقة وواضحة وإلا هل يعقل أن معلمة مغتربة عن بيتها وتطالب بالنقل منذ 7 أعوام تنقل زميلتها في التخصص ذاته وهي تملك نقاطًا أقل منها! وهناك أمثلة كثيرة لا تحصى لمعلمات ومعلمين يطالبون بإجراء عملية نقل إلحاقية لمعلمي ومعلمات العقود 1444 بأسرع ما يمكن، آخذين في الاعتبار الأولوية في الاختيارات الرغبة الأولى أو الرغبة الثانية.

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