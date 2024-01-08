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المتملقون والرؤية

1/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan) كم عدد الذين فعلا يؤمنون بالرؤية ولديهم شغف بها ويسعون لتطبيقها؟
سأجيب عن هذا السؤال لاحقا، لكن لماذا نسأل هذا السؤال تحديدا؟
هل الجميع داخليا سعيد بالرؤية؟ ماذا عن الفاسدين والحرامية ألم تأتِ الرؤية وتقطع دابرهم؟
ماذا عن المتشددين؟
ماذا عن البيروقراطيين الذين كانوا يتلذذون بتعطيل مصالح الناس من أجل أن يأتي الناس لهم، ومن أجل مكانتهم الاجتماعية، ومن أجل الواسطة، ومن قبيل ((تعرف فلان؟)) أو ((تعرف أحد في المكان الفلاني؟))؟! ألم تأتِ الرؤية وأنهت كثيرا من الإجراءات البيروقراطية والتعطيل، ولم يعد يحتاج الناس لهؤلاء!
لكن هناك سؤال أكثر إلحاحًا: هل جميع من يتلحف بالرؤية، ويدعي أنه يضعها شعارًا له، هو فعلا مؤمن بها وبما تقتضيه؟ بالتأكيد تغير تفكير الناس وأساليب أدائهم بالرؤية، ولكن هل فعلا تغير فكر المجموعة السابقة، وهي دون شك قليلة؟ وإلى أي درجة؟ وهل هم يواكبون الرؤية شغفًا أو مجرد مسايرة للظروف؟
قابلت مسؤولا خارج البلد، وربما ظن بما أنه ((بره البلد)) سيكون خارج نطاق الرؤية، فوجدت تصرفاته وأفعاله وتفكيره كلها معاكسة للرؤية وجوهرها تماما. كل ما تمثله الرؤية من تفوق أو سبق أو إبداع أو ابتكار هو عكسه تماما. وجدته تقليديا ويعشق البيروقراطية والنمطية، ويعطل الإبداع والتجديد، ويرفضه لأنه يخاف منه، ويجمع من حوله العقليات القديمة التي انتهت صلاحيتها. فعلا يذكرنا كثيرا ببعض المسؤولين البيروقراطيين القدماء الذين كانوا قبل الرؤية يحبون البيروقراطية دون إنجاز! بينما هو نفسه عندما كان داخل البلد كان يتملق ويتغنى بالرؤية قولا لا فعلا.
أخشى كثيرا هذه النوعيات من الناس المتقلبة التي تظهر عكس قناعاتها على قلتها، إذ تجده يتكلم في العامة كأنّه عاشق للرؤية، وداخليا الود وده ترجع أيام البيروقراطية والتخلف والتراجع (الله لا يعيدها). قد تؤخّر قناعات هذه الفئة بعض الإنجازات، سواء عن قصد أو عن غيرقصد، فالرؤية في بعض نواحيها تشبه إلى حد ما الماكينة الضخمة حتى لو ترس صغير يتأخر فقد تتأخر العملية بأكملها، بينما هناك بعض الفئات التي غيّرت جلدها بسرعة الضوء بعد الرؤية، ما يستدعي التفكير في قناعتهم الحقيقية.
هناك أذناب الصحوة وفروخ الإخوان، والمتأثرون بهما ممن كانوا ينعتون أي مخالف لهم بأنه ضد الدين والمجتمع، ويرمونه بأقذع الألفاظ، والآن غيروا الوجهة لكن على النمط والتشدد نفسه، فينعتون من يخالفهم بأنه ضد الوطن، ويظهرون في الأزمات الحقيقية كحرب غزة بقضايا مفتعلة وهامشية، وهناك أصحاب المصالح وبعض المسؤولين القدماء ركبوا الموجة، للحفاظ على مراكزهم ومصالحهم.
دعونا نرجع إلى ما قبل 2015.. هل منطقي أن شخصا يتبنى خطا تماما عكس مسار الرؤية وبين يوم وليلة يصير من كبار المعجبين؟! قد يكون!
للعلم أنا ضد المكارثية، وضد الدخول في نيات الناس تماما، ودائما نعامل الناس بما يظهرونه، والنيات لله تعالى، لكن نفضل الحكم على الأفعال. لا يهمني شخص يتغنى بالرؤية ليل نهار وأفعاله وتصرفاته عكس جوهرها!
إجابة عن السؤال في بداية المقال: كم عدد الذين فعلا يؤمنون بالرؤية في الوطن؟ سأقول وبكل صراحة وأريحية، وهذا ما شعرته من الناس عندما أزور المملكة، خصوصا أن الناس إلى حد كبير صريحة بعض الشيء مع الزائر، إن الغالبية العظمى من الشعب السعودي تؤمن بالرؤية، ولديها الشغف الكبير بها، ويعتقدون أنها المسار الصحيح للمستقبل.
الرؤية أتت مثل الفجر الساطع، ومثل الموجة الكبيرة بقيادة عرابها سمو ولي العهد، فهي موجة عظيمة، لتغسل الفساد، وفجر ساطع ليضيء المستقبل للوطن. السعوديون بكل شرائحهم يعشقون محمد بن سلمان، لأنهم يرونه الأمل، بعد الله، في رفعة وتقدم ومستقبل المملكة، ولست أجامل هنا، فأنا لست موظفا حكوميا، وأعيش خارج المملكة.
الرؤية الآن تنجز وتبدع، والناس ترى آثارها بشكل يومي. وربما إذا تم استبعاد بعض المتملقين الذين لا يملكون الشغف الكافي للرؤية، فإن هذا سيعطيها دفعة إضافية وتنشيطية أكثر.

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