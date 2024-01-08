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أمطار وسيول غزيرة بتهامة عسير

1/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، أمس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تكوّن للضباب. في حين استمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها. بينما تعرضت سهول تهامة عسير لأمطار غزيرة وسيول، شملت الحبيل وريم، وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-10 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 38 - 18 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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