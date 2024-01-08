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7 مشاريع إستراتيجية للطيران المدني

1/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت هيئة الطيران المدني 7 مشروعات موقعة خلال 2022. ورصدت ((الوطن)) هذه المشروعات التي تمثلت في مشروع خطة التواصل الخاصة بإستراتيجية قطاع الطيران والهيئة العامة للطيران المدني، بنسبة إنجاز 95 %، ومشروع دراسة جدوى إدارة وتشغيل الصالات الملكية، بنسبة إنجاز 100%، ومشروع تطوير إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني بناء على إستراتيجية قطاع الطيران، بنسبة إنجاز 100%، ومشروع تطوير إستراتيجية الطيران الخاص بناء على إستراتيجية قطاع الطيران في المملكة، بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروع تأسيس فريق متخصص يعني بوضع الأساسيات لتنفيذ إستراتيجية قطاع الطيران من أجل ضمان جودة التنفيذ، بنسبة 75%، وكذلك مشروع دراسة إستراتيجية الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وموائمتها مع إستراتيجية النقل الجوي وفق رؤية 2030، ومشروع دراسة تخصيص الأكاديمية السعودية للطيران المدني كشركة ربحية أو غير ربحية، بنسبة إنجاز 35%.
وأوضحت هيئة الطيران المدني أن هناك مشروعات غير إستراتيجية تقوم بها، وكانت الجهات المنفذة داخلية وخارجية، أبرزها دراسة إنهاء أو إعادة هيكلة اتفاقية البناء ونقل الملكية والتشغيل لمجمع صالات الحج المبرمة مع شركة إنشاء وتطوير مجمع صالات الحج والعمرة، بنسبة إنجاز 100%.
مشروعات غير إستراتيجية
- ترجمة الأنظمة واللوائح
%90
- حوكمة أمن المعلومات وإدارة المخاطر
%100
- خدمات الأمن السيبراني
%100
- تشغيل مركز الاتصال الموحد
%100
- تقييم مطارات المملكة
%100
- تأسيس المنظمة الإقليمية لسلامة الطيران
%25
- رفع الطاقة الاستيعابية لرحلات النقل الجوي لضيوف الرحمن
%100
- المنصة الإلكترونية لإصدار التراخيص
%70
- توريد وإنشاء نظام تشفير قواعد البيانات
%67

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