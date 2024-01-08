7 مشاريع إستراتيجية للطيران المدني

(MENAFN
- Al Watan) كشفت هيئة الطيران المدني 7 مشروعات موقعة خلال 2022. ورصدت ((الوطن)) هذه المشروعات التي تمثلت في مشروع خطة التواصل الخاصة بإستراتيجية قطاع الطيران والهيئة العامة للطيران المدني، بنسبة إنجاز 95 %، ومشروع دراسة جدوى إدارة وتشغيل الصالات الملكية، بنسبة إنجاز 100%، ومشروع تطوير إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني بناء على إستراتيجية قطاع الطيران، بنسبة إنجاز 100%، ومشروع تطوير إستراتيجية الطيران الخاص بناء على إستراتيجية قطاع الطيران في المملكة، بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروع تأسيس فريق متخصص يعني بوضع الأساسيات لتنفيذ إستراتيجية قطاع الطيران من أجل ضمان جودة التنفيذ، بنسبة 75%، وكذلك مشروع دراسة إستراتيجية الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وموائمتها مع إستراتيجية النقل الجوي وفق رؤية 2030، ومشروع دراسة تخصيص الأكاديمية السعودية للطيران المدني كشركة ربحية أو غير ربحية، بنسبة إنجاز 35%.
وأوضحت هيئة الطيران المدني أن هناك مشروعات غير إستراتيجية تقوم بها، وكانت الجهات المنفذة داخلية وخارجية، أبرزها دراسة إنهاء أو إعادة هيكلة اتفاقية البناء ونقل الملكية والتشغيل لمجمع صالات الحج المبرمة مع شركة إنشاء وتطوير مجمع صالات الحج والعمرة، بنسبة إنجاز 100%.
مشروعات غير إستراتيجية
- ترجمة الأنظمة واللوائح
%90
- حوكمة أمن المعلومات وإدارة المخاطر
%100
- خدمات الأمن السيبراني
%100
- تشغيل مركز الاتصال الموحد
%100
- تقييم مطارات المملكة
%100
- تأسيس المنظمة الإقليمية لسلامة الطيران
%25
- رفع الطاقة الاستيعابية لرحلات النقل الجوي لضيوف الرحمن
%100
- المنصة الإلكترونية لإصدار التراخيص
%70
- توريد وإنشاء نظام تشفير قواعد البيانات
%67
MENAFN08012024000089011017ID1107698043
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