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1640 منشأة خالفت 18 ترخيصا لإدارة النفايات

1/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan) يشترط المركز الوطني لإدارة النفايات من أجل الحصول على رخصة أو تصريح لممارسة النشاط أن يكون مقدم الطلب شركة مسجلة في المملكة، وأن تتمتع الشركة أو الشريك الإستراتيجي فيها بكفاءة فنية مناسبة لنشاط الرخصة، بالإضافة إلى ألّا تكون هناك أي صورة من صور تعارض المصالح وفقا لتقدير المركز، وعلى مقدم الطلب الحصول على الرخص والموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، فضلا على أن يستوفي طلبه جميع ااشتراطات والمعايير التي تحددها شروط الترخيص التي يضعها المركز.
بينما نفذ المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) 6512 جولة تفتيشية على منشآت تخضع لـ18 ترخيصا، وجرى ضبط 1640 منشأة مخالفةمنها خلال 2023. وتضمنت تلك الجولات مراقبة أنشطة قطاع إدارة النفايات، للتأكد من التزامها بمتطلبات نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ((م/3)) في 5 / 1 / 1443، ولائحته التنفيذية، ما يضمن التطبيق الفعال لمواد وأحكام النظام ولائحته التنفيذية، ومتطلبات واشتراطات الترخيص والتصريح.
يعمل ((موان)) على تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، معززًا بذلك تحقيق الالتزام بالممارسات الصحيحة حيال التعامل السليم مع النفايات، وذلك في سبيل الحفاظ على الفرد وسلامة المجتمع عبر تبني مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يُسهم في حماية البيئة ورفع جودة الحياة، بالإضافة إلى رفع الامتثال في أنشطة القطاع بتطبيقها متطلبات نظام اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.
التراخيص الـ18
1- استيراد نفايات خطيرة
2- استيراد نفايات غير خطيرة
3- التخلص النهائي من النفايات البلدية الصلبة
4- تصدير نفايات خطيرة
5- تصدير نفايات غير خطيرة
6- نشاط إغلاق الخلايا في المردم
7- التخزين المؤقت للنفايات الخطيرة
8- التخلص النهائي من النفايات الخطيرة
9- تفكيك وتغليف نفايات الأسبستوس
10- تقنيات إدارة النفايات
11- تبطين المرادم
12- جمع ونقل النفايات الخطيرة
13- جمع ونقل النفايات غير الخطيرة
14- فرز وتجهيز وتخزين وتجارة المواد القابلة للتدوير
15- معالجة النفايات الخطيرة
16- معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطيرة داخل المنشآت الصحية
17- معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطيرة
18- عبور النفايات

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