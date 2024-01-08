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أبها يعود بلا مدرب

1/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاود أبها تدريباته، اليوم، بعد الراحة التي تمتع بها لاعبو الفريق منذ نهاية مواجهة الرائد في الـ30 من ديسمبر الماضي. وسيدشن زعيم الجنوب برنامجه التحضيري خلال فترة التوقف الحالية، بينما سيتولى مدرب الفريق الرديف، الروماني جورج تيميش، قيادة التدريبات إلى أن تتمكن إدارة النادي من التعاقد مع مدرب جديد، لقيادة الفريق خلفا للتونسي يوسف المناعي.

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