أبها يعود بلا مدرب

أبها يعود بلا مدرب
التاريخ
1/8/2024 11:24:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) يعاود أبها تدريباته، اليوم، بعد الراحة التي تمتع بها لاعبو الفريق منذ نهاية مواجهة الرائد في الـ30 من ديسمبر الماضي. وسيدشن زعيم الجنوب برنامجه التحضيري خلال فترة التوقف الحالية، بينما سيتولى مدرب الفريق الرديف، الروماني جورج تيميش، قيادة التدريبات إلى أن تتمكن إدارة النادي من التعاقد مع مدرب جديد، لقيادة الفريق خلفا للتونسي يوسف المناعي.
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