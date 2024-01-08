الأردن يختم ودياته باليابان

(MENAFN
- Al Watan) يختتم منتخب الأردن رحلة إعداده لبطولة كأس آسيا، بلقاء ودي أخير يجمعه مع اليابان، اليوم، وكان منتخب النشامى خاض مباراتين وديتين حيث خسر أمام لبنان 1/2، ثم انتصر على قطر 2/ 1.
وتشكل مباراة اليابان اختباراً مهماً للنشامى قبل الدخول في منافسات كأس آسيا، حيث وضعته القرعة في المجموعة الخامسة إلى جانب ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين.
ويشارك منتخب اليابان في كأس آسيا عبر المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه العراق وإندونيسيا وفيتنام.
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