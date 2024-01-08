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الأردن يختم ودياته باليابان

1/8/2024 11:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يختتم منتخب الأردن رحلة إعداده لبطولة كأس آسيا، بلقاء ودي أخير يجمعه مع اليابان، اليوم، وكان منتخب النشامى خاض مباراتين وديتين حيث خسر أمام لبنان 1/2، ثم انتصر على قطر 2/ 1.
وتشكل مباراة اليابان اختباراً مهماً للنشامى قبل الدخول في منافسات كأس آسيا، حيث وضعته القرعة في المجموعة الخامسة إلى جانب ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين.
ويشارك منتخب اليابان في كأس آسيا عبر المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه العراق وإندونيسيا وفيتنام.

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