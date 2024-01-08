هجرة جماعية تلوح في أفق العالمي

(MENAFN
- Al Watan) تعيش جماهير النصر حالة من الترقب خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت قبل عدة أيام، إذ يحيط الغموض بمستقبل عدد من نجوم العالمي.
ويبدو أن شتوية النصر ستكون هادئة، بسبب قناعة المدير الفني للعالمي، البرتغالي لويس كاسترو، بالأسماء التي اعتمد عليها منذ بداية الموسم، خصوصا العناصر الأجنبية.
رحيل محتمل
رغم قناعة كاسترو بالأسماء الأجنبية، إلا أن رحيل لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا، خلال فترة الانتقالات الحالية لن يكون مفاجأة، كونه الأجنبي الوحيد الذي لم يحظ بثقة المدرب البرتغالي.
ويحاول النصر إيجاد حلول لمغادرة فوفانا خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث قدمت إدارة النادي عرضاً لإدارة الشباب يتمثل في إعارة اللاعب الإيفواري مقابل الحصول على خدمات متعب الحربي.
مغادرة كولومبية
بخلاف فوفانا، فإن الحارس الكولومبي أوسبينا مرشح بقوة لمغادرة أسوار العالمي، وذلك بعد عدم قيده في كشوفات الفريق سواء في منافسات الدوري وحتى دوري أبطال آسيا، إثر الإصابة القوية التي تعرض لها في الموسم الماضي.
هجرة جماعية
في الجهة الأخرى قد تشهد فترة الانتقالات الشتوية هجرة جماعية للأسماء المحلية، وذلك لأسباب مختلفة.
ورفض أيمن يحيى تجديد عقده مع النصر الذي قدم بدوره عرضين مختلفين للاعب، الذي يرغب في عقد أعلى ماديا، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.
بينما يختلف الوضع فيما يخص خالد الغنام وعلي الحسن، حيث لم يعتمد عليهما كاسترو بشكل كبير في هذا الموسم، وبحسب مصادر فإن المدرب البرتغالي أوصى بعدم التجديد للغنام الذي يدخل الفترة الحرة قريبا، بينما يرى في إعارة الحسن فائدة للاعب وللفريق.
ويبرز في الأسماء المحلية المرشحة للمغادرة، مختار علي، الذي أعارته إدارة النصر للفتح، ويرغب النموذجي في شراء عقده، كما أن الاتفاق أبدى اهتمامه بالحصول على خدماته.
- رحيل فوفانا لا يعد مفاجأة
- اللاعب الإيفواري لم يحظ بثقة كاسترو
- أوسبينا مرشح بقوة لمغادرة أسوار العالمي
- الحارس الكولومبي لم يقيد في كشوفات النصر
- كاسترو أوصى بعدم التجديد لخالد الغنام
- المدرب البرتغالي يرى أن إعارة الحسن ذات فائدة
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