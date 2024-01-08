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هجرة جماعية تلوح في أفق العالمي

1/8/2024 11:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تعيش جماهير النصر حالة من الترقب خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت قبل عدة أيام، إذ يحيط الغموض بمستقبل عدد من نجوم العالمي.
ويبدو أن شتوية النصر ستكون هادئة، بسبب قناعة المدير الفني للعالمي، البرتغالي لويس كاسترو، بالأسماء التي اعتمد عليها منذ بداية الموسم، خصوصا العناصر الأجنبية.
رحيل محتمل
رغم قناعة كاسترو بالأسماء الأجنبية، إلا أن رحيل لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا، خلال فترة الانتقالات الحالية لن يكون مفاجأة، كونه الأجنبي الوحيد الذي لم يحظ بثقة المدرب البرتغالي.
ويحاول النصر إيجاد حلول لمغادرة فوفانا خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث قدمت إدارة النادي عرضاً لإدارة الشباب يتمثل في إعارة اللاعب الإيفواري مقابل الحصول على خدمات متعب الحربي.
مغادرة كولومبية
بخلاف فوفانا، فإن الحارس الكولومبي أوسبينا مرشح بقوة لمغادرة أسوار العالمي، وذلك بعد عدم قيده في كشوفات الفريق سواء في منافسات الدوري وحتى دوري أبطال آسيا، إثر الإصابة القوية التي تعرض لها في الموسم الماضي.
هجرة جماعية
في الجهة الأخرى قد تشهد فترة الانتقالات الشتوية هجرة جماعية للأسماء المحلية، وذلك لأسباب مختلفة.
ورفض أيمن يحيى تجديد عقده مع النصر الذي قدم بدوره عرضين مختلفين للاعب، الذي يرغب في عقد أعلى ماديا، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.
بينما يختلف الوضع فيما يخص خالد الغنام وعلي الحسن، حيث لم يعتمد عليهما كاسترو بشكل كبير في هذا الموسم، وبحسب مصادر فإن المدرب البرتغالي أوصى بعدم التجديد للغنام الذي يدخل الفترة الحرة قريبا، بينما يرى في إعارة الحسن فائدة للاعب وللفريق.
ويبرز في الأسماء المحلية المرشحة للمغادرة، مختار علي، الذي أعارته إدارة النصر للفتح، ويرغب النموذجي في شراء عقده، كما أن الاتفاق أبدى اهتمامه بالحصول على خدماته.
- رحيل فوفانا لا يعد مفاجأة
- اللاعب الإيفواري لم يحظ بثقة كاسترو
- أوسبينا مرشح بقوة لمغادرة أسوار العالمي
- الحارس الكولومبي لم يقيد في كشوفات النصر
- كاسترو أوصى بعدم التجديد لخالد الغنام
- المدرب البرتغالي يرى أن إعارة الحسن ذات فائدة

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