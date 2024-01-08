أوروبا تسيطر على آسيا

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق، الجمعة المقبل، نهائيات كأس آسيا الـ18، التي تستضيفها قطر حتى الـ10 من فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، تتصارع على الظفر بالذهب القاري الغالي.
ويقود 24 مدربا المنتخبات الآسيوية المشاركة في المحفل القاري، وجميعهم يبحثون عن اللقب الآسيوي الأول لهم، إذ لم يسبق لأي منهم أن توج بكأس آسيا كمدرب، وتغلب المدرسة الأوروبية على قائمة مدربي المنتخبات المشاركة، بوجود 15 مدربا أوروبيا من بينهم 3 مدربين كروات، ومدربان إسبانيان، ومثلهما ألمانيان، ومدرب لكل من إيطاليا، البرتغال، النرويج، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، فرنسا، مونتينيغرو، ومدربان عربيان أحدهما مغربي والآخر تونسي، و5 مدربين آسيويين ومدربان من أمريكا الجنوبية.
وتنفرد منتخبات اليابان وأستراليا وإيران بقيادة فنية
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