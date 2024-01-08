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أوروبا تسيطر على آسيا

1/8/2024 11:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، الجمعة المقبل، نهائيات كأس آسيا الـ18، التي تستضيفها قطر حتى الـ10 من فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، تتصارع على الظفر بالذهب القاري الغالي.
ويقود 24 مدربا المنتخبات الآسيوية المشاركة في المحفل القاري، وجميعهم يبحثون عن اللقب الآسيوي الأول لهم، إذ لم يسبق لأي منهم أن توج بكأس آسيا كمدرب، وتغلب المدرسة الأوروبية على قائمة مدربي المنتخبات المشاركة، بوجود 15 مدربا أوروبيا من بينهم 3 مدربين كروات، ومدربان إسبانيان، ومثلهما ألمانيان، ومدرب لكل من إيطاليا، البرتغال، النرويج، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، فرنسا، مونتينيغرو، ومدربان عربيان أحدهما مغربي والآخر تونسي، و5 مدربين آسيويين ومدربان من أمريكا الجنوبية.
وتنفرد منتخبات اليابان وأستراليا وإيران بقيادة فنية

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