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الصقور يختبر قدراته بالفدائي

1/8/2024 11:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم البروفة الثانية ضمن برنامجه التحضيري، لنهائيات كأس آسيا، التي تنطلق الجمعة المقبل، في قطر، حينما يواجه اليوم نظيره منتخب فلسطين، في ثاني مبارياته الودية خلال معسكره المقام حاليا في منتجع سيلين بقطر.
ويطمح الأخضر إلى مواصلة نتائجه الجيدة خلال الفترة الأخيرة، بعدما كسب باكستان والأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، وتفوق على منتخب لبنان الخميس الماضي في أولى مبارياته التحضيرية للمحفل القاري الكبير.
الوقوف على الجهوزية
يسعى مدرب الصقور، الإيطالي روبرتو مانشيني إلى الوقوف على مدى جهوزية لاعبيه قبل البطولة القارية، ومدى تشربهم للطريقة الفنية التي سينتهجها خلال المنافسات الآسيوية، وسيمنح فرصة المشاركة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين.
سرية وإغلاق
سيكون اللقاء مغلقا أمام الجماهير ووسائل الإعلام، كسابقه أمام لبنان، نظرا لرغبة مانشيني في فرض السرية التامة على وديات الأخضر، قبل خوض منافسات البطولة القارية، وخوض الوديات دون نقل تلفزيوني للحفاظ على سرية نهجه التكتيكي، وعدم كشف خططه قبل البطولة، لتأمين النجاح للصقور في النهائيات.
مران تكتيكي
ميدانيا، أجرى الأخضر أمس مرانا على فترتين صباحية ومسائية ضمن البرنامج التدريبي خلال المعسكر، أخضع خلاله المدرب الإيطالي الصقور لتمارين متنوعة بين اللياقية والفنية، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات ثم تمرين التمرير، بعدها طبّق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
-مانشيني يريد تطبيق نهجه الفني
-المدرب فرض السرية التامة على الوديات
-الأخضر استعد للقاء بمران على فترتين
-المواجهة تعتبر ثاني وديات الصقور بقطر

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