الصقور يختبر قدراته بالفدائي

(MENAFN
- Al Watan) يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم البروفة الثانية ضمن برنامجه التحضيري، لنهائيات كأس آسيا، التي تنطلق الجمعة المقبل، في قطر، حينما يواجه اليوم نظيره منتخب فلسطين، في ثاني مبارياته الودية خلال معسكره المقام حاليا في منتجع سيلين بقطر.
ويطمح الأخضر إلى مواصلة نتائجه الجيدة خلال الفترة الأخيرة، بعدما كسب باكستان والأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، وتفوق على منتخب لبنان الخميس الماضي في أولى مبارياته التحضيرية للمحفل القاري الكبير.
الوقوف على الجهوزية
يسعى مدرب الصقور، الإيطالي روبرتو مانشيني إلى الوقوف على مدى جهوزية لاعبيه قبل البطولة القارية، ومدى تشربهم للطريقة الفنية التي سينتهجها خلال المنافسات الآسيوية، وسيمنح فرصة المشاركة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين.
سرية وإغلاق
سيكون اللقاء مغلقا أمام الجماهير ووسائل الإعلام، كسابقه أمام لبنان، نظرا لرغبة مانشيني في فرض السرية التامة على وديات الأخضر، قبل خوض منافسات البطولة القارية، وخوض الوديات دون نقل تلفزيوني للحفاظ على سرية نهجه التكتيكي، وعدم كشف خططه قبل البطولة، لتأمين النجاح للصقور في النهائيات.
مران تكتيكي
ميدانيا، أجرى الأخضر أمس مرانا على فترتين صباحية ومسائية ضمن البرنامج التدريبي خلال المعسكر، أخضع خلاله المدرب الإيطالي الصقور لتمارين متنوعة بين اللياقية والفنية، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات ثم تمرين التمرير، بعدها طبّق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
-مانشيني يريد تطبيق نهجه الفني
-المدرب فرض السرية التامة على الوديات
-الأخضر استعد للقاء بمران على فترتين
-المواجهة تعتبر ثاني وديات الصقور بقطر
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