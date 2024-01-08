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الجيش السوداني يقصف مقار الدعم السريع

1/8/2024 11:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ الجيش السوداني عددا من الضربات، لاستهداف قوات الدعم السريع بالمدافع الثقيلة والطائرات المسيرة، وأصابت عدة أهداف للدعم السريع في وسط العاصمة الخرطوم وحيي الصحافة وجبرة.
وأفاد موقع ((المشهد السوداني)) بأن أعمدة الدخان تصاعدت من أحياء جنوب الحزام والأزهري جنوب الخرطوم، ومنطقة شرق النيل شرق العاصمة الخرطوم.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن استنكارها الحملة الدعائية الكاذبة التي تقوم بها قوات الدعم السريع وداعموها داخل وخارج إفريقيا في الأيام الأخيرة.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تهدف إلى محاولة إعادة تسويق قيادة تلك القوات المسؤولة عن أسوأ انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في القارة منذ الإبادة الجماعية برواندا في 1994.
ووفقًا للبيان الذي أصدرته الخارجية السودانية، فإن هذه الحملة تشمل خداعًا ونفاقًا، وزيارة قائد الميليشيا دولا إفريقية، وأحاديث منسوبة له حول استعداده لإقرار وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات سلام، ما يشكل تهديدًا لوحدة البلاد.

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