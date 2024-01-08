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أوكرانيا تواجه ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية

1/8/2024 11:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت وزارة الدفاع الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك نظام ((كينجال)) الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت على منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا أدت إلى تدميرها.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 110 من العسكريين ودبابتين، ومركبتي مشاة قتالية، وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعي ((هاوتزر)) من طراز (دي- 20)، وقاعدتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز ((غفوزديكا)).
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي زج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا، حيث دمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات (ليوبارد 2) الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو.
مجموعة الغرب
وأضافت الدفاع الروسية، أنه في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة ((الغرب)) بمساعدة الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية الآلية (32 و43 و115 و25 و95) المحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي اتجاه كراسنوليمانسك، هزمت وحدات من مجموعة ((المركز)) التابعة للقوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، مجموعات من القوى البشرية والمعدات في مناطق تورسكوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
قوات أوكرانيا
وفي اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من مجموعة ((الجنوب))، من خلال إجراءات منسقة بالتعاون مع المدفعية والطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري الروسي، تجمعات القوى العاملة والمعدات من الهجوم الميكانيكي (24 و28 و42 و93)، والهجوم (92) لواء القوات المسلحة لأوكرانيا، وكذلك لواء الدفاع الفني (112) في مناطق توريتسك وأندريفكا وكليششيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 250 عسكريًا بين قتيل وجريح، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.
فوستوك الروسية
أما في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة ((فوستوك)) الروسية، بدعم من نيران الطيران والمدفعية الروسية، ثلاث هجمات شنها لواء الدفاع الأرضي (127) التابع للقوات المسلحة الأوكرانية شمال قرية بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى ذلك هُزم أفراد من لواء الهجوم الجوي (79) التابع للقوات المسلحة الأوكرانية .
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 130 قتيلاً وجريحًا من العسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ((الهجوم المضاد)) الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف ((الناتو)).

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