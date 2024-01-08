Wednesday, 10 January 2024 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد المفقودين في زلزال اليابان

1/8/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتذبت جهود الإنقاذ منذ الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات في اليابان، آلاف الجنود ورجال الإطفاء والشرطة الذين بحثوا في المباني المنهارة على أمل العثور على ناجين. حيث ارتفع عدد المفقودين إلى 323 أي أكثر بثلاث مرات من الحصيلة السابقة البالغة 103 مفقودين، فيما بلغ عدد القتلى 168، وفق بيانات جديدة نشرتها السلطات المحيلة.
وسُجل غالبية المفقودين في واجيما، إحدى أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال الذي ضرب في الأول من يناير، إذ ارتفع عدد المفقودين فيها من 31 إلى 281، وفق ما أظهرت البيانات.
ويُعقّد تساقط الثلوج الكثيفة جهود الإنقاذ بعد أسبوع على الزلزال البالغة شدته 7.5 درجات، فيما لا يزال أكثر من ألفي شخص معزولين.
انزلاقات وانهيارات
وحذرت الحكومة المحلية من تزايد مخاطر حدوث انزلاقات أتربة جراء الأمطار المستمرة منذ أيام، وانهيار مبان تحت ثقل الثلوج.ولا يزال قرابة 18 ألف منزل في مقاطعة إيشيكاوا من دون كهرباء، فيما أكثر من 66.100 منزل كانوا من دون ماء.
كما لا يزال 28 ألف شخص لجأوا إلى مراكز إيواء حكومية من دون إمدادات كافية من المياه والكهرباء والتدفئة، بحسب تقارير إعلامية.
ويعيش آلاف الأشخاص الذين شردوا بين عشية وضحاها في حالة من التعب وعدم اليقين على الساحل الغربي لليابان بعد أسبوع من زلزال قوي خلف ما لا يقل عن 168 قتيلاً وعشرات المفقودين.
وحذرت السلطات من خطر الانهيارات الأرضية، التي تفاقمت بسبب تساقط الثلوج بكثافة، في جميع أنحاء مركز الزلزال في شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا.
وكشفت المناظر الطبيعية المغطاة باللون الأبيض الرقيق عن منازل محترقة ومنهارة، وكتل رمادية من المدينة، وطرق سريعة بها فجوات وشقوق كبيرة.
استمرار الخطر
وحذر مسؤولو الأرصاد الجوية اليابانية من أن الزلازل القوية قد تستمر لمدة شهر آخر. وظل تواترها، رغم تناقصه تدريجيا، مرتفعا مقارنة بالزلازل السابقة، حيث بلغ مجموعها أكثر من 1000. وبالنسبة للسكان، فإن أعمال التعافي لم تبدأ بعد. وقال شوجي يوشيورا، وهو صياد، إن قواربه تضررت ولم يتمكن من الخروج إلى البحر. وقبل الزلزال، كانت واجيما مدينة سياحية بها شارع للتسوق يقدم المأكولات البحرية والحرف التقليدية. ودُمر جزء كبير منها في الحرائق التي اندلعت بعد كارثة الأول من يناير. كما يشعر ما يقرب من 30 ألف شخص يقيمون في المدارس والقاعات ومراكز الإخلاء الأخرى بالقلق من العدوى مع ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا وأمراض أخرى.
وفي الملاجئ، كان الناس ما زالوا ينامون على الأرضيات الباردة. كان الناس سعداء بمرافق الاستحمام المؤقتة التي أقامها الجنود، حيث كانوا يجلسون في الماء الساخن الذي افتقدوه لعدة أيام.
ومع ذلك، فإن الإرهاق والتوتر يرهقانهم. فكثيرون في حالة

ضحايا زلزال:
من بين الوفيات
70 شخصا في واجيما
70 في سوزو
18 في أناميزو وما لا يقل عن 323 شخصًا في عداد المفقودين، وهو ما يمثل قفزة من نحو 100 شخص في وقت سابق وتوزع الباقون على أربع بلدات أخرى

MENAFN08012024000089011017ID1107698034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث