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هل اقتربت إسرائيل وأمريكا وحلفاء إيران من حرب شاملة

1/8/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أخذت الحرب التي كانت بين إسرائيل وحماس في الاتساع، حيث قتلت غارة جوية إسرائيلية قائدا في قوة سرية تابعة لحزب الله تعمل على طول الحدود، وهو وسام الطويل، أكبر ناشط في الجماعة المسلحة، وتعد الضربة هي الأحدث في تبادل متصاعد للضربات على طول الحدود، مما أثار مخاوف من نشوب حرب أخرى في الشرق الأوسط حتى في الوقت الذي يتسبب فيه القتال في غزة في خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وفي الأسبوع الماضي وحده، قتلت إسرائيل أحد كبار مقاتلي حماس في غارة جوية في بيروت، وقصف حزب الله قاعدة إسرائيلية حساسة بالصواريخ، وقتلت الولايات المتحدة قائد ميليشيا في بغداد، وتبادل المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية باستهداف البحرية الأمريكية.
وكل ضربة وضربة مضادة تزيد من خطر امتداد الحرب الكارثية بالفعل في غزة إلى جميع أنحاء المنطقة.
عقود المواجهة
وفي المواجهة المستمرة منذ عقود بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها، هناك مخاوف من أن يؤدي أي طرف إلى حرب أوسع نطاقا فقط لتجنب الظهور بمظهر الضعيف.
ويتحدث الإسرائيليون بشكل متزايد عن الحاجة إلى تغيير المعادلة في لبنان في الوقت الذي تهدف فيه واشنطن إلى احتواء الصراع.
وأدى الهجوم على سيارة الدفع الرباعي إلى مقتل قائد في قوة سرية تابعة لحزب الله تعمل على طول الحدود، وفقًا لمسؤول أمني لبناني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته وفقًا للوائح. وعرف حزب الله المقاتل القتيل بأنه وسام الطويل دون تقديم

نقطة الصفر
وتقول حماس إن الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل والذي أدى إلى الحرب في غزة كان رد فعل خالصا على عقود من الهيمنة الإسرائيلية. ولا يوجد دليل على أن إيران أو حزب الله أو الجماعات المتحالفة الأخرى لعبت دورًا مباشرًا أو حتى علمت به مسبقًا.
ولكن عندما ردت إسرائيل بشن واحدة من أكثر الحملات العسكرية تدميراً في القرن الحادي والعشرين في غزة، وهو الجيب المحاصر الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، واجه ما يسمى بمحور المقاومة - إيران والجماعات المسلحة التي تدعمها في جميع أنحاء المنطقة - ضغوطاً للرد.
دور لبنان
وقال قاسم قصير، الخبير اللبناني في شؤون حزب الله: ((إنهم لا يريدون الحرب، لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون السماح للإسرائيليين بمواصلة الضربات دون انتقام)).
وأضاف: ((يجب أن يحدث شيء كبير، دون الدخول في حرب، حتى يقتنع الإسرائيليون والأمريكيون بأنه لا يوجد طريق للمضي قدمًا)). وإذا تسامحت مع الهجمات الإسرائيلية، مثل الغارة التي شهدتها بيروت والتي أسفرت عن مقتل نائب الزعيم السياسي لحماس، فإنها تخاطر بالظهور وكأنها حليف ضعيف أو غير جدير بالثقة. ولكن إذا أدى ذلك إلى حرب شاملة، فقد هددت إسرائيل بإلحاق دمار كبير بلبنان، الغارق بالفعل في أزمة اقتصادية حادة. وحتى أنصار حزب الله قد يرون في ذلك ثمناً باهظاً

طول الحدود
وهدد القادة الإسرائيليون مرارا وتكرارا باستخدام القوة العسكرية إذا لم يحترم حزب الله وقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2006 والذي أمر الجماعة المسلحة بالانسحاب من الحدود.
وقال يوئيل جوزانسكي، الباحث البارز في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب: ((لا يريد أي من الطرفين الحرب، لكن الجانبين يعتقدان أنها حتمية)). وقال: ((يعتقد الجميع في إسرائيل أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نحتاج إلى تغيير الواقع))، حتى يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم.
وقال علي حمادة، المحلل في صحيفة لبنانية: ((الأمريكيون لا يريدون حرباً مفتوحة مع إيران، والإيرانيون لا يريدون حرباً مفتوحة مع الولايات المتحدة)). ((لذلك هناك مفاوضات بالنار)).
قواعد أمريكية
ونشرت الولايات المتحدة مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في المنطقة في أكتوبر إحداهما تعود إلى الوطن، ولكن يتم استبدالها بسفن حربية أخرى. أرسلت عمليات النشر تحذيراً لا لبس فيه إلى إيران وحلفائها ضد توسيع الصراع.
وشنت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في سوريا والعراق عشرات الهجمات الصاروخية على قواعد أمريكية. وهاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، متجاهلين عواقب محتملة على الاقتصاد العالمي. وتقول إيران إن حلفاءها يتصرفون من تلقاء أنفسهم وليس بناء على أوامر من طهران.
وتظهر أمريكا أنها لا ترغب في حرب أخرى في الشرق الأوسط بعد عقدين من الحملات المكلفة في العراق وأفغانستان.
لكن في الأسابيع الأخيرة، قتلت القوات الأمريكية قائدًا كبيرًا للميليشيا المدعومة من إيران في العراق و 10 من المتمردين الحوثيين الذين كانوا يحاولون الصعود على متن سفينة حاويات، مما أدى إلى إراقة الدماء مما قد يستدعي الرد.
وتكافح واشنطن من أجل تشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر. لكنها تبدو مترددة في مهاجمة الحوثيين على الأرض عندما يبدو أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية بعد سنوات من الحرب.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون إسرائيليون إن الفرصة أمام حلفائهم لإجبار حزب الله والحوثيين على التنحي بدأت

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