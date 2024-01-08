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الكونجرس يلتزم بحدود الإنفاق الدفاعي والمحلي

1/8/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) توصل زعماء الكونجرس إلى اتفاق بشأن مستويات الإنفاق الإجمالية للسنة المالية الحالية والتي يمكن أن تساعد في تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويلتزم الاتفاق إلى حد كبير بحدود الإنفاق على البرامج الدفاعية والمحلية التي وضعها الكونجرس كجزء من مشروع قانون لتعليق حد الدين حتى عام 2025. لكنه يقدم بعض التنازلات للجمهوريين في مجلس النواب الذين اعتبروا قيود الإنفاق في تلك الاتفاقية غير كافية.
وفي رسالة إلى زملائه، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الاتفاقية ستؤمن تخفيضات إضافية في الإنفاق بقيمة 16 مليار دولار من الاتفاقية السابقة التي توسط فيها رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي والرئيس جو بايدن، وهي أقل بحوالي 30 مليار دولار مما كان يدرسه مجلس الشيوخ.
وقال بايدن إن الاتفاقية ((تقربنا خطوة واحدة نحو منع إغلاق الحكومة دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة)).

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