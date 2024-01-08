الكونجرس يلتزم بحدود الإنفاق الدفاعي والمحلي

(MENAFN
- Al Watan) توصل زعماء الكونجرس إلى اتفاق بشأن مستويات الإنفاق الإجمالية للسنة المالية الحالية والتي يمكن أن تساعد في تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويلتزم الاتفاق إلى حد كبير بحدود الإنفاق على البرامج الدفاعية والمحلية التي وضعها الكونجرس كجزء من مشروع قانون لتعليق حد الدين حتى عام 2025. لكنه يقدم بعض التنازلات للجمهوريين في مجلس النواب الذين اعتبروا قيود الإنفاق في تلك الاتفاقية غير كافية.
وفي رسالة إلى زملائه، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الاتفاقية ستؤمن تخفيضات إضافية في الإنفاق بقيمة 16 مليار دولار من الاتفاقية السابقة التي توسط فيها رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي والرئيس جو بايدن، وهي أقل بحوالي 30 مليار دولار مما كان يدرسه مجلس الشيوخ.
وقال بايدن إن الاتفاقية ((تقربنا خطوة واحدة نحو منع إغلاق الحكومة دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة)).
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