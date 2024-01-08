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إغلاقات متباينة للأسهم الخليجية

1/8/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع يوم أمس، حيث بحث المستثمرون عن مزيد من الأدلة على مسار السياسة النقدية العالمية بعد بيانات اقتصادية أمريكية متباينة، الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع المؤشر السعودي بسبب تراجع أسهم البنوك المتشائمة.
وارتفع المؤشر القطري 0.4% مع صعود بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي بنسبة 0.7%، بينما أغلق سهم مصرف قطر الإسلامي مرتفعا 0.5%.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.5 % بقيادة من بنك أبوظبي الأول الذي ارتفع بنسبة 4% وهو أكبر بنك في الإمارات.
وحدد بنك أبوظبي الأول الفارق النهائي لصكوكه القياسية لأجل 5 سنوات أو السندات الإسلامية، عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بحسب ما أظهرت وثيقة مصرفية.
وتخلى المؤشر القياسي السعودي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.3% متأثرا بهبوط سهم البنك الأهلي السعودي 1.8% وسهم مصرف الإنماء 1.6%.
وانخفضت أسعار النفط وهو محفز للأسواق المالية الخليجية بأكثر من 2% بسبب التخفيضات الحادة في الأسعار من قبل المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر لها، وارتفاع إنتاج أوبك، مما عوض مخاوف الإمدادات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وسجل سهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية قفزة بنسبة 30% فوق سعر الإدراج في أول ظهور لها في السوق وجمعت 831 مليون ريال في طرح عام أولي لنحو 10% من الشركة.
الأسهم الخليجية:
الأسهم السعودية= - 0.3% إلى 12252
مؤشر أبوظبي = 0.5% إلى 9712
سوق دبي= استقرت عند 4.089
سوق أسهم قطر= 0.4% إلى 10483
سوق البحرين =0.3% إلى 1984
سوق عمان= 0.2% إلى 4603
سوق الكويت= 0.7% إلى 7787

MENAFN08012024000089011017ID1107698031

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