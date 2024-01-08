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8 مليارات ريال قيمة تعدين الرجيع الملحي للمياه

1/8/2024 11:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) توقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن تبلغ قيمة تعدين الرجيع الملحي إلى 8 مليارات ريال في 2030. أما نسبة الإيرادات المتوقعة للمؤسسة فستصل إلى مليار ريال في 2030، بينما سيزيد الإسهام في الناتج المحلي إلى 1.5 مليار ريال في العام نفسه.
وناقشت المؤسسة، خلال مشاركتها في مؤتمر التعدين الدولي، ممكناتها وحلولها الابتكارية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية من صناعة تحلية المياه باستخدام تقنيات مستدامة وصديقة للبيئة، تُمكن من تعدين مياه الرجيع الملحي واستخراج المعادن، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. كما سلطت الضوء أيضا على جهود تطوير التقنيات، وتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف التشغيلية، للوصول للريادة العالمية في هذا المجال.
وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتشارك فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كراعٍ إستراتيجي، لاستعراض مبادراتها ومشاريعها وتقنياتها الابتكارية في مجال تعدين مياه الرجيع الملحي، واستخراج المعادن القيمة، إلى جانب التعريف بالفرص والتحديات التي من شأنها جذب الاستثمارات النوعية بالقدر الذي ينعكس على توطين هذه الصناعة، وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويستعرض جناح المؤسسة، ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، المشاريع المبتكرة في مجال تعدين مياه الرجيع الملحي، مع التركيز على إنجازاتها في تعظيم الاستفادة من نواتج صناعة التحلية، وتحقيق مردود اقتصادي من المعادن المستخلصة، لدعم سلاسل الإمداد في عدد من الصناعات (النفط والغاز، والعسكرية، والدوائية، والغذائية، وغيرها)، ما يسهم في رفع الكفاءة المالية وموازنة التكلفة، ويتواءم مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع صناعي متنوع يدعم خطط تنمية الاقتصاد الوطني.

MENAFN08012024000089011017ID1107698030

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