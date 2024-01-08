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نائب أمير مكة يزور جناح الداخلية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

1/8/2024 11:24:45 PM
(MENAFN- Al Watan) زار صاحب الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يرافقه وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، جناح وزارة الداخلية في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 - 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 - 11 يناير 2024 م.
واطلع على المهام والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود عبر منصة سواهر، ومنصة بصير، لرفع مستوى الدقة في رصد الظواهر الأمنية في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر"، ومبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، والخدمات الأمنية والإنسانية من خلال رقم الطوارئ الموحد (911).
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر وجلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية للمرة الثالثة، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.

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