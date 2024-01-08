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انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة ‏

1/8/2024 11:24:45 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية كريمة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ، اليوم، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويستمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير في جدة سوبر دوم.
والقاء وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة رحب فيها بالضيوف في مهبط الوحي المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المؤتمر يشارك فيها ضيوف كرام من 80 دولة، حيث تم توقيع اتفاقية الحج لهذا العام 1445ه معهم جميعاً.
وأعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن استضافة 13,550,000 مليون مسلم أدوا مناسك العمرة خلال العام 2023م، لتكون بذلك أكبر سنة يؤدي فيها المسلمون العمرة تاريخيا بزيادة 5 ملايين وبنسبة تجاوزت 58% عن أعلى عدد سابق.
وقال الربيعة: بأن استقطاب جميع مقدمي الخدمات في هذا الحدث النوعي، وتمكينهم من إنهاء تعاقداتهم مع الشركات المقدمة للخدمات، وإتاحة الفرصة لمكاتب وبعثات الحج بالتعاقد المباشر مع مزودي الخدمات، مشيراً إلى أن فتح التنافسية أسفر عن ارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات حجاج الخارج من (6) إلى (20) شركة تنافسية في موسم حج عام 1444، وفي موسم حج هذا العام تم الترخيص لعدد أكبر، ليصبح إجمالي العدد أكثر من (35) شركة حج.
وأضاف وزير الحج والعمرة: لأول مرة في تاريخ الحج تم تسليم الدول وثائق الترتيبات التنظيمية لحج عام 1445ه بعد انتهاء موسم الحج الماضي مباشرة، تحفيزًا للدول التي تنهي تعاقداتها مبكرا، ويكون لها الأولوية في اختيار مواقعها في المشاعر المقدسة، مؤكداً بأن الدول التي ليس لديها بعثات للحج، أطلقت الوزارة منصة نسك لخدمة الحجاج بشكل مباشر ، حيث خدمت في عام 1444ه (67) دولة، والتوسع في عدد من الدول لتخدم موسم حج هذا العام 1445ه (126) دولة، ويستطيع الحاج اختيار باقته وخدماته بكل سهولة وشفافية والحصول على تأشيرة الحج مباشرة، دون وسطاء.
وأوضح بأن رحلة التطوير المستمرة للبنية التحتية للمشاعر المقدسة من خلال مشاريع تطويرية تتجاوز الـ 5 مليارات ريال، كما تم إضافة أكثر من 14 ألف دورة مياه ومناطق استحمام، ولمعالجة تحديات الطقس أضيفت 150 ألف وحدة تكييف جديدة في المشاعر المقدسة.
وكشف وزير الحج عن أعلن تنظيم معرض ومؤتمر العمرة في نسخته الأولى هذا العام في المدينة المنورة.
وأكد تسهيلاً للحجاج قبل وصولهم إلى المملكة عملنا بالشراكة مع وزارة الداخلية على تطبيق مبادرة طريق مكة التي استفاد منها حتى اليوم (617) ألف حاج من (8) دول".
‏وأشار من باب التواصل المباشر ومعرفة فرص التطوير ، نفذنا خلال العام الماضي 13 زيارةً دوليةً بتوجيه وتمكين من القيادة الرشيدة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وأعلن عن إطلاق مركز التوعية لضيوف الرحمن بالتعاون من الهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن."
كما شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار والهيئة العامة للأوقاف لإنشاء مشروع اجنحة فندقية بقيمة مليارين وخمسمائة مليون ريال، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج ضيوف الرحمن لإنشاء مركز توعية ضيوف الرحمن.، كما شاهد الحضور فيلماً بعنوان "كيوم ولدته أمه"، وعرض الرمل: الطريق إلى النُسك.
وتسلّم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية من معالي وزير الحج والعمرة، ومن ثم جرى تكريم الفائزين بجائزة "لبيتم "وشركاء النجاح والمتميزين في خدمات ضيوف الرحمن عن فئة شركات حجاج الخارج، وبرنامج التميز لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وفئة الجهات الحكومية.
وفي الجزء الثاني من الحفل، انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية، بحضور أصحاب "وزير الحج والعمرة، ونائب وزير الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومدير الأمن العام، وأمين العاصمة المقدسة"، حيث كشف وزير الحج والعمرة عن طموح الوزارة ووضع الخطط لزيادة اعداد الحجاج سنويًا، ونضع صحة وسلامة الحجيج نصب عينينا والحج لمن استطاع اليه سبيلا.
وكشف نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، عن إطلاق تطبيق KSA Visa في ديسمبر من العام الماضي 2023، للتأشيرات الإلكترونية والذي سيسهم في تسهيل حصول الحجاج على تأشيراتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة السفارة، وأسهم إصدار التأشيرات الإلكترونية في مواجهة التحديات الأمنية والصحية، وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التأشيرات المزورة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ونحن نأخذ تلك التحديات بعين الاعتبار ونعمل على معالجتها.
وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالعزيزالدعيلج، بأن النقل الجوي هو أحد الممكنات الرئيسية لخدمات الحج والعمرة، وهو يخدم ما يصل إلى 97% من الحجاج القادمين من الخارج، ونبدأ باستقبال الحجاج من بداية شهر ذي القعدة، ونستمر في خدمتهم حتى المغادرة، مضيفاً بأن التنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة في جميع الدول.
فيما أوضح مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، بأن العمل الإنساني جزء من ثقافة العمل السعودي وراعينا أن يكون هنالك جزء أنساني في جميع الخدمات المقدمة للحاج حيث يمثل الشاب السعودي الأصيل الذي تكون الإنسانية في دمه يمثل المملكة خير تمثيل، مشيرا إلى وجود الخطط الاعتيادية ونعد سنويا خطة حفظ النظام بالشراكة مع الجهاتالامنية والعسكرية للتدخل في حال وجود حالة تستدعي نضوج الخطط الاعتيادية ومتابعتها وجودة اجراءاتها وتقيمها سنة بعد اخرى نتجه الى عدم ادارة الازمة، مؤكداً بأن البعد الانساني ضمن ركائز الخطط الأمنية.
وبين أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود بأن القطاع الغير الربحي يساهم في الارتقاء بخدمات الحج والعمرة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونحرص على الاصحاح البيئي في مكة والمشاعر المقدسة لضمن صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين، مشيراُ عن القيام برش 250 ألف خيمة ودورة مياه خلال موسم الحج لضمان صحة البيئة، ونتطلع لتوفير 3,5 مليون وجبة خلال مواسم الحج القادمة عبر التوسع في قطاع الإعاشة، والعمل على تكوين وصيانة الطرق حول المشاعر المقدسة لتسهيل عملية نقل الحجاج.
يذكر أن أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 تتواصل أعماله على مدى الأيام القادمة من خلال عقد حزمة من الجلسات وورش العمل لمناقشة مواضيع مثل : الرؤى المستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة، وحفظ حقوق ضيوف الرحمن، والتكامل مع منظومة الحج والعمرة، وغير ذلك من الجلسات وورش العمل.

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