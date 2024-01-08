السعودية تتصدر الشرق الأوسط في قطاع الاستثمار الجريء

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي جديد، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023 حسب منصة ((MAGNiTT)) المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني. الحصة الأكبر سعودية
وأكدت البيانات الصادرة عن MAGNiTT أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 52 % من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023م مقارنة بـ 31 % في عام 2022، وحققت المملكة نموًا في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغ 33 % في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مما يؤكد جاذبية السوق السعودية ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكانتها الرائدة عالمياً بصفتها دولة من دول مجموعة العشرين، وعضوًا ضمن مجموعة ((بريكس)) التي تمثل إحدى أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم. حراك كبير
وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك أن تصدر المملكة مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة العربية السعودية، بدعم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.
وقال: ((فخورون بأن إستراتيجية SVC أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، حيث كانت المملكة تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2018، لتتصدر دول المنطقة في عام 2023، وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة تضاعُف إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة في 2023 بالمقارنة مع عام 2018، الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC)). تحفيز المستثمرين
وأكد التزام SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
يذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
حصة المملكة من الاستثمار الجريء
52 % على مستوى المنطقة في 2023
31 % في عام 2022
33 % نسبة النمو في عام 2023
21 مرة تضاعُف المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة في 2023 مقارنة مع عام 2018.
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