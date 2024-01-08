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السعودية تتصدر الشرق الأوسط في قطاع الاستثمار الجريء

1/8/2024 11:24:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي جديد، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023 حسب منصة ((MAGNiTT)) المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
الحصة الأكبر سعودية
وأكدت البيانات الصادرة عن MAGNiTT أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 52 % من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023م مقارنة بـ 31 % في عام 2022، وحققت المملكة نموًا في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغ 33 % في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مما يؤكد جاذبية السوق السعودية ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكانتها الرائدة عالمياً بصفتها دولة من دول مجموعة العشرين، وعضوًا ضمن مجموعة ((بريكس)) التي تمثل إحدى أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم. حراك كبير
وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك أن تصدر المملكة مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة العربية السعودية، بدعم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.
وقال: ((فخورون بأن إستراتيجية SVC أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، حيث كانت المملكة تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2018، لتتصدر دول المنطقة في عام 2023، وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة تضاعُف إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة في 2023 بالمقارنة مع عام 2018، الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC)).
تحفيز المستثمرين
وأكد التزام SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
يذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
حصة المملكة من الاستثمار الجريء
52 % على مستوى المنطقة في 2023
31 % في عام 2022
33 % نسبة النمو في عام 2023
21 مرة تضاعُف المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة في 2023 مقارنة مع عام 2018.

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