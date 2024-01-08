البنوك تتوسع فى تدبير الدولار للمستوردين

(MENAFN
- Al-Borsa News) القليوبى: الإفراج عن الخامات المحتجزة يسير بوتيرة أسرع منذ ديسمبر
شهدت الفترة الحالية انفراجة فى تدبير دولار الاستيراد من قبل البنوك للشركات فى قطاعات صناعية مختلفة بدلا من اقتصار ذلك على مستلزمات الإنتاج الضرورية خلال العام الماضى.
وقال مستوردون لـ“البورصة” إن البنوك بدأت فى فتح اعتمادات مستندية للشركات التى لا تمتلك حصيلة دولارية من التصدير، بالإضافة إلى تقليص فترة التدبير لأسابيع بدلا من شهور.
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قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، إن تسريع وتيرة الإفراجات خلال الشهرين الماضيين انعكس إيجابيًا على حركة تشغيل مصانع البلاستيك وشجعت الشركات على توقيع عقود تصديرللعام الجديد.
أضاف لـ“البورصة” أن قطاع البلاستيك يستورد 70% من مستلزمات التصنيع وبالتالى فإن أى تغير إيجابى فى الإفراج عن الخامات يدعم حركة التشغيل والإنتاج خلال الفترة المقبلة.
تابع أن البنوك لم ترفض طلبات المستوردين، لكنها تتأخر لأسابيع، وتأمل الشعبة فى عودة الأمور إلى طبيعتها مع عودة انتظام التدفقات الدولارية حتى تتمكن الشركات من إعادة النظر فى الأسعار الحالية عقب وفرة المعروض من الخامات.
أشار إلى أن البنوك فتحت مؤخرًا اعتمادات مستندية للشركات التى لا تمتلك حصيلة دولارية من عمليات التصدير، وهذا تطور جيد يبشر بانفراجه حقيقية للبضائع المكدسة بالموانئ.
وقال وزير المالية المصرى، محمد معيط فى بيان قبل أيام، إنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.
قال مصطفى الركايبى، سكرتير جمعية مستثمرى مرغم، إن الجمعية تبحث عن شركة وسيطة لاستيراد خامات التصنيع لمصانع مرغم فى ظل تكثيف البنوك نشاطها لفتح الاعتمادات المستندية حاليًا.
أضاف الركايبى لـ“البورصة” أن أغلب مصانع مدينة مرغم صغيرة ومتوسطة لا تمتلك سجل استيراد وبالتالى فإن تفويض شركة لاستيراد المستلزمات يساعد على وفرة الخامات بأسعار معقولة بدلا من ارتفاع سعرها فى السوق المحلى واحتكارها من الموردين .
أوضح أن صعوبة توفير الخامات خلال الشهور الماضية رفعت الأسعار بمعدلات كبيرة أخرها 3 آلاف جنيه فى طن البولى بروبلين..و البولى بروبلين والبولى إيثيلين من أبرز الخامات التى تستورد مصانع المجمع من شركة سابك السعودية.
لفت إلى أن الجمعية طلبت من المصانع العاملة فى مجمع مرغم للبلاستيك إحصائية بالطاقات الإنتاجية لكل مصنع والخامات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة لإرسالها إلى الشركة الوسيطة للتعاقد على استيراد الكميات. ((مستثمرى مرغم)) تبحث عن شركة وسيطة لاستيراد مستلزمات الإنتاج
قال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، إن الإفراج عن الخامات المحتجزة بالموانئ يسير بوتيرة أسرع منذ منتصف ديسمبر وحتى الآن بسبب توجيهات البنك المركزى للبنوك بفتح اعتمادات مستندية للشركات الراغبة فى التعاقد على شحنات جديدة.
أضاف لـ“البورصة” أن الفترة الحالية تشهد تسهيلات فى الرد على طلبات المستوردين مقارنة بالانتظار لفترات طويلة على قائمة الانتظار لحين فتح الاعتماد المستندى.
أشار إلى أن تدبير دولار الاستيراد للشركات كان يقتصر فقط على حصيلة التصدير من العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية، لكن حاليًا يتم تدبيره للشركات التى لا تمتلك أى عملة أجنبية.
قال كمال الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة روكال للمواد العازلة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن البنوك بدأت تتوسع فى تدبير الدولار لقطاعات أكبر خلال الفترة الحالية بدلا من اقتصار ذلك على قطاع الصناعات الغذائية والدوائية.
أشار إلى أن قطاع الصناعات الهندسية بجميع أصنافها لها حيز كبير فى فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة الأخيرة وإن كانت تتم بشكل بطئ إلا أنها كانت من السلع التى ليس لها أولوية فى تدبير الدولار.
أوضح أن الشركات المصدرة تمتلك فوائض دولارية كبيرة ويمكن من خلالها تحقيق التكامل مع الشركات التى لا تمتلك حصيلة تصدير، وطالبنا بذلك خلال اجتماعات اتحاد الصناعات المصرية مع الغرف التجارية.
تابع” التكامل بين الشركات هو أن تتنازل الشركة التى تمتلك سيولة دولارية عن الحصيلة للبنك مقابل بيع البنك الدولار للشركة المستوردة بالسعر الرسمى لتنفيذ عملية الاستيراد”.
ذكر أن جزءا كبيرا من الزيادات غير المبررة فى الأسعار مرتبطة بتدبير العملة أو بإذن الإفراج البنكي، لذلك فإن على العمل تسريع وتيرة الإفراج خلال الربع الأول من العام الجارى يرفع وتيرة الإفراج عن البضائع.
قال هيثم الهوارى رئيس مجموعة الهوارى جروب، إن المجموعة تستورد خامات علفية ومستلزمات إنتاج لمصانعها، وكانت تواجه صعوبة فى الإفراج بسبب تأخر تدبير الدولار.. لكن الشركة تمكنت من التعاقد على شحنات جديدة مع بداية العام الجارى.
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