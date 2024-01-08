البنوك تتوسع فى تدبير الدولار للمستوردين

شهدت الفترة الحالية انفراجة فى تدبير دولار الاستيراد من قبل البنوك للشركات فى قطاعات صناعية مختلفة بدلا من اقتصار ذلك على مستلزمات الإنتاج الضرورية خلال العام الماضى.

وقال مستوردون لـ“البورصة” إن البنوك بدأت فى فتح اعتمادات مستندية للشركات التى لا تمتلك حصيلة دولارية من التصدير، بالإضافة إلى تقليص فترة التدبير لأسابيع بدلا من شهور.

موضوعات“الحواج للزيوت الطبيعية” تضيف 3 خطوط إنتاج بـ 250 مليون جنيه 4 شركات تتنافس للاستحواذ على مصنع ((سبيجيكو للأسمنت)) اتحاد التأمين يوصى أعضاءه بالتوسع فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، إن تسريع وتيرة الإفراجات خلال الشهرين الماضيين انعكس إيجابيًا على حركة تشغيل مصانع البلاستيك وشجعت الشركات على توقيع عقود تصديرللعام الجديد.

أضاف لـ“البورصة” أن قطاع البلاستيك يستورد 70% من مستلزمات التصنيع وبالتالى فإن أى تغير إيجابى فى الإفراج عن الخامات يدعم حركة التشغيل والإنتاج خلال الفترة المقبلة.

تابع أن البنوك لم ترفض طلبات المستوردين، لكنها تتأخر لأسابيع، وتأمل الشعبة فى عودة الأمور إلى طبيعتها مع عودة انتظام التدفقات الدولارية حتى تتمكن الشركات من إعادة النظر فى الأسعار الحالية عقب وفرة المعروض من الخامات.

أشار إلى أن البنوك فتحت مؤخرًا اعتمادات مستندية للشركات التى لا تمتلك حصيلة دولارية من عمليات التصدير، وهذا تطور جيد يبشر بانفراجه حقيقية للبضائع المكدسة بالموانئ.

وقال وزير المالية المصرى، محمد معيط فى بيان قبل أيام، إنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

قال مصطفى الركايبى، سكرتير جمعية مستثمرى مرغم، إن الجمعية تبحث عن شركة وسيطة لاستيراد خامات التصنيع لمصانع مرغم فى ظل تكثيف البنوك نشاطها لفتح الاعتمادات المستندية حاليًا.

أضاف الركايبى لـ“البورصة” أن أغلب مصانع مدينة مرغم صغيرة ومتوسطة لا تمتلك سجل استيراد وبالتالى فإن تفويض شركة لاستيراد المستلزمات يساعد على وفرة الخامات بأسعار معقولة بدلا من ارتفاع سعرها فى السوق المحلى واحتكارها من الموردين .

أوضح أن صعوبة توفير الخامات خلال الشهور الماضية رفعت الأسعار بمعدلات كبيرة أخرها 3 آلاف جنيه فى طن البولى بروبلين..و البولى بروبلين والبولى إيثيلين من أبرز الخامات التى تستورد مصانع المجمع من شركة سابك السعودية.

لفت إلى أن الجمعية طلبت من المصانع العاملة فى مجمع مرغم للبلاستيك إحصائية بالطاقات الإنتاجية لكل مصنع والخامات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة لإرسالها إلى الشركة الوسيطة للتعاقد على استيراد الكميات.

قال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، إن الإفراج عن الخامات المحتجزة بالموانئ يسير بوتيرة أسرع منذ منتصف ديسمبر وحتى الآن بسبب توجيهات البنك المركزى للبنوك بفتح اعتمادات مستندية للشركات الراغبة فى التعاقد على شحنات جديدة.

أضاف لـ“البورصة” أن الفترة الحالية تشهد تسهيلات فى الرد على طلبات المستوردين مقارنة بالانتظار لفترات طويلة على قائمة الانتظار لحين فتح الاعتماد المستندى.

أشار إلى أن تدبير دولار الاستيراد للشركات كان يقتصر فقط على حصيلة التصدير من العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية، لكن حاليًا يتم تدبيره للشركات التى لا تمتلك أى عملة أجنبية.

قال كمال الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة روكال للمواد العازلة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن البنوك بدأت تتوسع فى تدبير الدولار لقطاعات أكبر خلال الفترة الحالية بدلا من اقتصار ذلك على قطاع الصناعات الغذائية والدوائية.

أشار إلى أن قطاع الصناعات الهندسية بجميع أصنافها لها حيز كبير فى فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة الأخيرة وإن كانت تتم بشكل بطئ إلا أنها كانت من السلع التى ليس لها أولوية فى تدبير الدولار.

أوضح أن الشركات المصدرة تمتلك فوائض دولارية كبيرة ويمكن من خلالها تحقيق التكامل مع الشركات التى لا تمتلك حصيلة تصدير، وطالبنا بذلك خلال اجتماعات اتحاد الصناعات المصرية مع الغرف التجارية.

تابع” التكامل بين الشركات هو أن تتنازل الشركة التى تمتلك سيولة دولارية عن الحصيلة للبنك مقابل بيع البنك الدولار للشركة المستوردة بالسعر الرسمى لتنفيذ عملية الاستيراد”.

ذكر أن جزءا كبيرا من الزيادات غير المبررة فى الأسعار مرتبطة بتدبير العملة أو بإذن الإفراج البنكي، لذلك فإن على العمل تسريع وتيرة الإفراج خلال الربع الأول من العام الجارى يرفع وتيرة الإفراج عن البضائع.

قال هيثم الهوارى رئيس مجموعة الهوارى جروب، إن المجموعة تستورد خامات علفية ومستلزمات إنتاج لمصانعها، وكانت تواجه صعوبة فى الإفراج بسبب تأخر تدبير الدولار.. لكن الشركة تمكنت من التعاقد على شحنات جديدة مع بداية العام الجارى.