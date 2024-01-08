((النقل)) تطرح ميناء أبو سمبل للإدارة والتشغيل النصف الأول من العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل طرح الميناء الجاف بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان على القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجارى للإدارة والتشغيل.

قال مسئول حكومى لـ“البورصة” إن مكتب استشارى مصرى يعد دراسة جدوى المشروع، والمساحة الإجمالية للميناء تقدر بـ 400 فدان بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار.

موضوعات250 مليون دولار حصيلة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسياحة فى 10 شهور ((الرقابة المالية)) تبحث خفض تكاليف التداول بالبورصة “تنمية التجارة” يطرح 10 فرص استثمارية فى الربع الأول من العام الجارى

وأوضح أن الهيئة حددت شروطا للشركات المتقدمة للمناقصات التى تطرحها أبرزها استهداف الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة، فضلا عن أسبقة أعمالها فى مجال البنية التحتية بقطاع النقل واللوجيستيات وإنشاء وتنفيذ الموانئ الجافة وتمويل المشروعات اللوجيستية.

وأشار إلى أن التحالفات التى استقرت عليها الهيئة أثناء عمليات التأهيل المسبق والنهائى سيكون عليها دور كبير قبل وبعد عملية الإسناد لتنفيذ المشروع وتتمثل فى تأسيس الشركة التى ستتولى إدارة المشروع وترتيب نسب المساهمين والتنسيق الخارجى بين البنوك إذا كان هناك تمويلات خارجية.

وأكد أن المشروع سيخدم الحركة التجارية بين مصر ودول أفريقيا وعلى رأسها السودان و ستسهم فى تسهيل حركة التبادل التجارى لزيادة صادرات مصر إليها فضلا عن تقليل زمن نقل البضائع، و سيكون مركزا لوجيستيا للاستيراد والتصدير لقربه من المنشآت المصدرة والمستوردة.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة فى تقليل زمن الإفراج الجمركى كما حدث بالميناء الجاف بأكتوبر.

ولفت إلى أن الهدف الأساسى من المشروع هو تحقيق نقلة نوعية فى مجال التجارة واستثمار التمركز الصناعى بالمحافظة وتنوع الصناعات بها وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لمقومات الصناعة والاستثمار.

وخصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإنشاء وتنفيذ 9 موانئ برية و10 موانئ جافة و 5 مناطق لوجيستية بحلول 2030 من أجل تعظيم التجارة مع السودان وليبيا والدول الافريقية الممتدة على طريق القاهرة كيب تاون .

ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها فى إقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية بمحافظتى أسوان والإسكندرية.