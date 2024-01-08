((النقل)) تطرح ميناء أبو سمبل للإدارة والتشغيل النصف الأول من العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل طرح الميناء الجاف بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان على القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجارى للإدارة والتشغيل.
قال مسئول حكومى لـ“البورصة” إن مكتب استشارى مصرى يعد دراسة جدوى المشروع، والمساحة الإجمالية للميناء تقدر بـ 400 فدان بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار.
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وأوضح أن الهيئة حددت شروطا للشركات المتقدمة للمناقصات التى تطرحها أبرزها استهداف الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة، فضلا عن أسبقة أعمالها فى مجال البنية التحتية بقطاع النقل واللوجيستيات وإنشاء وتنفيذ الموانئ الجافة وتمويل المشروعات اللوجيستية.
وأشار إلى أن التحالفات التى استقرت عليها الهيئة أثناء عمليات التأهيل المسبق والنهائى سيكون عليها دور كبير قبل وبعد عملية الإسناد لتنفيذ المشروع وتتمثل فى تأسيس الشركة التى ستتولى إدارة المشروع وترتيب نسب المساهمين والتنسيق الخارجى بين البنوك إذا كان هناك تمويلات خارجية.
وأكد أن المشروع سيخدم الحركة التجارية بين مصر ودول أفريقيا وعلى رأسها السودان و ستسهم فى تسهيل حركة التبادل التجارى لزيادة صادرات مصر إليها فضلا عن تقليل زمن نقل البضائع، و سيكون مركزا لوجيستيا للاستيراد والتصدير لقربه من المنشآت المصدرة والمستوردة.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة فى تقليل زمن الإفراج الجمركى كما حدث بالميناء الجاف بأكتوبر.
ولفت إلى أن الهدف الأساسى من المشروع هو تحقيق نقلة نوعية فى مجال التجارة واستثمار التمركز الصناعى بالمحافظة وتنوع الصناعات بها وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لمقومات الصناعة والاستثمار.
وخصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإنشاء وتنفيذ 9 موانئ برية و10 موانئ جافة و 5 مناطق لوجيستية بحلول 2030 من أجل تعظيم التجارة مع السودان وليبيا والدول الافريقية الممتدة على طريق القاهرة كيب تاون .
ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها فى إقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية بمحافظتى أسوان والإسكندرية.
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